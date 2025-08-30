🤔 Витинью попросили выбрать лучшего из пары Роналду – Месси. Он поурчал и посмеялся 😎
Когда-нибудь вопрос «Месси или Роналду?» прекратит звучать на каждом шагу. Но не сегодня.
Досталось Витинье. Тот ответил гениально – поурчал и посмеялся.
Что это значит? Фанаты гадают.
💭 «Если он назовет Месси, то не поедет на ЧМ».
💭 «Витинья попал в классическую ловушку».
💭 «Он умен».
💭 «Он не хочет терять свой авторитет».
💭 «Так кого он выбрал?»
Есть идеи?
и каждый божий раз им все напоминают и разрывают снова и снова этот "гнойник"... 18.12.22 — на века ☝️