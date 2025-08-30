🤔 Витинью попросили выбрать лучшего из пары Роналду – Месси. Он поурчал и посмеялся 😎

Когда-нибудь вопрос «Месси или Роналду?» прекратит звучать на каждом шагу. Но не сегодня.

Досталось Витинье. Тот ответил гениально – поурчал и посмеялся.

Что это значит? Фанаты гадают.

💭 «Если он назовет Месси, то не поедет на ЧМ».

💭 «Витинья попал в классическую ловушку».

💭 «Он умен».

💭 «Он не хочет терять свой авторитет».

💭 «Так кого он выбрал?»

Есть идеи?