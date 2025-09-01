😳 «Добрые» экс-партнеры по «ПСЖ» Неймар и Силва полминуты толкались в матче чемпионата Бразилии – без причины

«Сантос» и «Флуминенсе» скатали «веселые» нули в очередном туре бразильской Серии А. Но разве это удивительно, когда Неймару противостоит Тиаго Силва? Попробуй забить!

У экс-партнеров по «ПСЖ» были особые отношения на протяжении всей игры. Возможно, они и не знали, что мяч на поле.

Напряглись даже бразильские фанаты.

💭 «Непрофессионально со стороны Неймара. Детское поведение».

💭 «Неймар напрягает старика».

💭 «Должна быть желтая карточка для Неймара».

💭 «Силва – молодец. Не реагирует на провокации».