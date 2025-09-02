  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
23

Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»

Милорад Мажич ответил на заявление Андрея Аршавина о судействе.

Бывший футболист сборной России ранее обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – левейшие».

– Как вы отреагировали на недавнее обращение Андрея Аршавина по поводу трактовки игры рукой?

– Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику.

Что касается трактовки [игры рукой], то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений.

Однако на практике возникают спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА.

Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики.

– Нравятся ли вам действующие правила и трактовки игры рукой?

– Игра рукой – один из самых обсуждаемых и неоднозначных эпизодов в футболе за всю его историю.

Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось – именно поэтому при УЕФА создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин.

Задача комиссии – прийти к наиболее сбалансированному решению, которое учло бы мнение всех.

На текущий момент, к сожалению, идеального варианта не существует. Те, кто глубоко погружен в тему, понимают: в этом правиле слишком много нюансов.

В целом возможны два подхода: либо применять жесткий «черно-белый» принцип (например, любое попадание в отставленную руку – фол), либо искать более точные, дифференцированные решения для разных игровых ситуаций – с учетом биомеханики движений: при прыжке, беге, подкате, блокировании мяча и так далее.

Сегодняшняя система как раз стремится к такому более тонкому подходу, – сказал Милорад Мажич.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34561 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Милорад Мажич
logoАндрей Аршавин
logoУЕФА
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoсудьи
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бавария» предлагала «МЮ» 30 млн евро за Антони в последний день трансферного окна. Вингер отказал мюнхенцам (El Desmarque)
через 2 минуты
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
1620 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
1220 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
35 минут назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
4236 минут назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1142 минуты назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2446 минут назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4858 минут назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
2358 минут назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
14сегодня, 18:14Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Малком, Клаудиньо, Глушенков». Медведев про свои топ-трансферы в «Зените»
3 минуты назад
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
211 минут назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
212 минут назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
736 минут назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1040 минут назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
12сегодня, 18:26
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
11сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39