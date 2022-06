«Их любовь к Месси бесконечна». Реакция болельщиков на сюрприз игроков сборной для Лео

Поздравить Лео Месси с Днем Рождения приехала большая часть сборной аргентины. Болельщики в социальных сетях оценили такой жест команды в адрес своего капитана.

«Не могу поверить, что большинство аргентинских игроков полетело в Испанию, чтобы отпраздновать день рождения Месси! Их любовь к нему бесконечна».

Can’t believe most of Argentinan players flew to spain just to celebrate Messi’s birthday. Their love for Messi is infinite 💙 pic.twitter.com/ZPLqwTxz7t — SK10 𓃵 (@SK10Football) June 25, 2022

«Главный секрет сегодняшней сборной Аргентины – это братская любовь с Лео Месси, которая делает их еще опаснее на поле».

The main thing behind this argentina team is there bromance with Leo Messi which makes them more dangerous on that football ground 🙌#Argentina #leomessi pic.twitter.com/1Vz6CNrXrD — KamyMadridista (@KamyMadridista) June 25, 2022

«Сборная Аргентины на празднике Месси! Он не просто так считается лучшим в истории».

The @Argentina squad showed up on #Messi𓃵 Birthday. A GOAT for a reason pic.twitter.com/LucbCVtHRb — Curtis (@iamMrEnigma) June 25, 2022

«Мне нравится эта сборная Аргентины! В этом году они выиграют Чемпионат мира в Катаре».