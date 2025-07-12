📸🎥 Фанаты «ПСЖ» оккупировали Таймс-сквер! По площади гуляли Хвича и Сафонов
«ПСЖ» в сезоне-2024/25 решил пройти футбол. В копилке команды уже есть все внутренние трофеи и Лига чемпионов, подопечным Луиса Энрике осталось добавить на этот торт вишенку – победу на чемпионате мира среди клубов.
В финале турнира парижане сразятся с «Челси», встреча пройдет уже 13 июля на арене в Ист-Ратерфорде – в 20-ти минутах езды от центра Нью-Йорка.
Таймс-сквер, сердце Манхэттена, уже проинспектировали Сафонов и Кварацхелия.
Позже площадь заполонили фанаты «ПСЖ» – целое море фанатских роз.
Бешеная энергетика.
У «Челси» есть шанс против команды Энрике?
А тут, тупо куча глорихантеров.