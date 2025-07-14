😱 Луис Энрике сорвался и ударил игрока «Челси» после провала в финале КЧМ. Фанаты гадают, что случилось
«ПСЖ» разгромлен в финале клубного чемпионата мира.
Получились два разных, но трагичных тайма: первый – полный провал в обороне и безнадега в атаке, второй – карнавал невезения. И неудивительно, что к концу игры начали сдавать нервы.
Глупое удаление Жоау Невеша, среагировавшего на провокацию Марка Кукурельи – еще цветочки.
Вишенка на торте – разъяренный Луис Энрике. Сначала показалось, что испанец пошел успокаивать своих футболистов, но оказалось, что он показывал Джанлуиджи Доннарумме – нужно сразу бить, а не говорить.
Фанаты думают.
💭 «Педро сам его первым толкнул. Он спровоцировал Энрике».
💭 «Типичная реакция «Барселоны» на поражение».
💭 «Педро просто отказался переходить в «ПСЖ».
💭 «Забавно, как он упал».
💭 «Может, тот ему что-то сказал?»
Провокация Кукурельи - это иметь длинные волосы, по мнению автора?