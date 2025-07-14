«ПСЖ» разгромлен в финале клубного чемпионата мира.

Получились два разных, но трагичных тайма: первый – полный провал в обороне и безнадега в атаке, второй – карнавал невезения. И неудивительно, что к концу игры начали сдавать нервы.

Глупое удаление Жоау Невеша, среагировавшего на провокацию Марка Кукурельи – еще цветочки.

Вишенка на торте – разъяренный Луис Энрике. Сначала показалось, что испанец пошел успокаивать своих футболистов, но оказалось, что он показывал Джанлуиджи Доннарумме – нужно сразу бить, а не говорить.

Фанаты думают.

💭 «Педро сам его первым толкнул. Он спровоцировал Энрике».

💭 «Типичная реакция «Барселоны» на поражение».

💭 «Педро просто отказался переходить в «ПСЖ».

💭 «Забавно, как он упал».

💭 «Может, тот ему что-то сказал?»