🎥 «ПСЖ» непобедим. Ашраф Хакими раскрыл секрет команды

Ашраф Хакими не прекращает играть с Олимпиады-2024, за это время марокканец провел 67 матчей, из них 64 в основе. Впереди у защитника и «ПСЖ» важнейший матч лета – финал чемпионата мира среди клубов.

Парижане уже завоевали все внутренние трофеи и взяли Лигу чемпионов, в финале разгромив «Интер» 5:0, а в полуфинале КЧМ подопечные Луиса Энрике убрали «Мадрид» со счетом 4:0.

После победы над экс-клубом Ашраф Хакими раскрыл секрет команды:

«Работа, которую Луис Энрике проделал за два года, взаимопонимание в команде, то, что клуб стоит выше любого, – вот самое важное. Мы очень много работаем сообща, связь, которая появилась между нами, великолепна, на поле нам стало невероятно легко».

Последним в долгой кампании парижанам бросит вызов действующий победитель Лиги конференций – «Челси». Финал КЧМ пройдет 13 июля.

А потом можно отдохнуть.