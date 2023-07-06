Союз биатлонистов России показал форму сборной на новый сезон.

Сама презентация – без изысков: несколько изображений в телеграм-канале, нет спортсменов и вообще хоть каких-то моделей.

Но подача впечатляет:

«Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.

Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК».

Ух.

Вынесем за скобки общий пафос, дебют нового экипировщика и тему «зачем сборной форма, если самой сборной на экспорт нет?» Все это еще успеем обсудить.

Форма приличная (а уж для Кубка мира тем более была бы прекрасна). В биатлоне, где мало крупных ТВ-планов, зато много общих, когда спортсмены разных команд держатся группой, у комбеза есть, по сути, один критерий успешности: чтобы позволял сразу заметить своего. Факультативно – можно еще ассоциироваться с национальными цветами, но команды не всегда за это держатся.

И с тем, и с другим в актуальной версии экипировки порядок. Элемент «заячьи уши», как и другие узоры, все равно скроется под майкой; а вот цвета останутся.

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А как еще экипировались наши биатлонисты? Ниже – комплекты сборной России от ранних 90-х до последнего международного старта, Олимпиады-2022 в Пекине.

• Форма для Игр-1994 в Лиллехаммере – ее можно даже спутать с немецкой: черно-золотистые вставки удивляют. Самого спортсмена узнать будто бы невозможно, но подсказывает винтовка: это несгибаемый Сергей Тарасов на пути к победе – спустя всего два года после клинической смерти.

А вот другой ракурс с того же турнира – как вам полосатая мода 90-х? Ну а Сергея Чепикова, выигравшего в Лиллехаммере спринт, вы, конечно, узнали.

• Эпоха adidas в нашем биатлоне растянулась на десятилетия: в середине 90-х черный цвет с формы исчез (и уже почти не возвращался), зато внедрился красный.

На рукава еще приемлемо, ниже пояса – ужасной крапинкой. В форме под цвет триколора на Олимпиаде-1998 мчал Виктор Майгуров – в Нагано у него эстафетная бронза, а до поста президента СБР больше 20 лет.

• Заходим в нулевые – время, когда мужская команда еще не утратила мощь, а женская вообще была в лидерах (в борьбе с немками). Все это – в небесно-голубых цветах, белый отдан трем полоскам экипировщика, красный есть, но по минимуму.

Крапинка ушла с комбеза – согласитесь, стало лучше? Хорош и Павел Ростовцев – несколько недель спустя после золотого дубля на ЧМ он снова разобрался в преследовании с Рафаэлем Пуаре (правда, в битве за бронзу) на предолимпийской неделе в Солдиер-Холлоу-2001. Увы, через год на Играх нынешний вице-президент СБР не доберется до наград, несмотря на классную готовность.

А вот Ольга Медведцева на той Олимпиаде выиграла преследование!

• А это эксперимент с затемнением перед Играми-2006: иссиня-черная основа, мало белого, а полоски на штанинах и рукавах покраснели. Наталья Гусева доехала до олимпийского Турина, но в той команде чемпионок осталась резервисткой.

• К слову, на Олимпиаде-2006 Россия вернулась к привычным оттенкам.

Губерниевское «Альбинка, флажочек!» на финише эстафеты помнят многие. А есть еще одна история о той гонке от комментатора:

«Моя фраза: «Даже если сейчас Кати Вильхельм возьмет станковый пулемет, то не догонит Ахатову. И разве может справиться фельдфебель бундесвера с капитаном российской армии?» Эту гонку смотрел тогдашний министр обороны Сергей Иванов. Ахатова финишировала майором. Задача была – успеть подписать до финиша. Успели».

• Конец нулевых и начало 2010-х – пора более-менее типовых болванок от adidas: синяя основа, а детали (вставки, полоски по бокам) в разных расцветках.

У Дмитрия Ярошенко больше красного.

У Светланы Слепцовой другие рукава и больше белого. Еще обратите внимание и на черные «оковы» над коленями – да, была и такая опция, в те времена сборники выходили на гонки в чуть отличающихся комплектах.

Например, Максим Чудов предпочитал комбез без черных вставок.

• К Олимпиаде-2010 с формы ушли три полоски, но образовались узоры на руках. Цвета традиционные еще с 90-х.

• В начале 2010-х в комплектах добавилось красного – наши выделялись и на телекартинке, и результатами. Почти в каждой гонке мужская команда отправляла кого-то на подиум (порой и не по одному) – и это при Фуркаде, Свенсене, Бьорндалене...

Один из столпов той бригады Николая Лопухова – Дмитрий Малышко.

Лет 10-11 назад Евгений Гараничев тоже был в порядке (эстафеты не в счет!). Кстати, он все еще не закончил.

Женский состав – под командованием Пихлера и Ростовцева – тоже держал уровень: Кубок наций в 2012-м, победы Зайцевой, прогресс Вилухиной, Романовой, Шумиловой и Глазыриной. Хотя тогда почему-то казалось, что это яма, а взлет последует позже.

• К домашним Играм-2014 с комбезов снова пропали три полоски, низ потемнел, почти весь красный цвет отправился на рукава. И да, переходы от оттенка к оттенку обыграны куда изящнее, чем в предыдущих версиях.

Стильная форма, но в биатлоне стильная не означает удобная для просмотра на ТВ: в ней наши терялись в толпе – различить было не так легко.

• Сезон-2014/15 и, возможно, самый безликий вариант формы – несмотря на переходы цвета и игру с полосками на ногах, несмотря на красные вставки на руках. Все очень мрачно.

• Работа над ошибками прошла сразу! В следующем сезоне спутать российских биатлонистов с соперниками было невозможно – благодаря игривому низу на комбезе. Красная крапинка + синий фон = эффект оранжевых штанов.

У кого еще были такие?

• Новая форма очень похожа на вариант из сезона-2017/18. Да, тоже удачная версия для телекартинки, но положительных ассоциаций нет: тяжелый сезон, для многих обернувшийся недопуском в олимпийский Пхенчхан.

На фото Антон Шипулин – пару недель спустя он узнает, что не едет в Южную Корею.

• А потом adidas ушел не только от сборной России, но и вообще из биатлона (исключение – родная команда Германии).

Так СБР пришел к яркому комплекту от KV+: традиционные цвета в новом прочтении.

• И последний (пока) международный комбез для наших биатлонистов – форма на Игры-2022 в Пекине. Как будто возврат на 10 лет назад по расположению элементов, но с обновленными деталями на предплечьях и голенях.

А вам какая форма нравится больше всего?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Евгений Тумашов, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Илья Питалев, Сергей Гунеев, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Michel Cottin/Agence Zoom, Alexander Hassenstein/Bongarts, Richard Heathcote, Agence Zoom, Christof Koepsel/Bongarts, Ezra Shaw, Sandra Behne/Bongarts, Tim De Waele, Zoom Sports/ALLSPORT, Jed Jacobsohn /Allsport, Chris Cole/ALLSPORT, Richard Heathcote; AFP/GEORGE FREY; t.me/russianbiathlon