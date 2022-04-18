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Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: Фетисов скакнул с 11 млн до 135, у Третьяка – земля и квартиры в Латвии, у Родниной – минус две машины

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Депутаты Государственной Думы России опубликовали данные о доходах и имуществе за 2021 год.

Спортсменов в Думе все меньше: уже 10 против 15 в прошлом созыве (а еще раньше, пока не сдали мандаты Карелин и Зиннуров, было 17). Несколько месяцев самым депутатоемким видом считался биатлон с тремя представителями, но в прошлом году выборы проиграл Владимир Драчев.

Теперь по двое в Думе – от хоккея, биатлона и бокса.

Другие потери по сравнению с предыдущим списком: Дмитрий Сватковский, Алексей Воевода, Бувайсар Сайтиев и Валерий Газзаев. К слову, с уходом «справедливоросса» Газзаева все спортсмены в Госдуме представляют одну партию – «Единую Россию».

Ирина Роднина

Доход: 11 млн. Годом ранее – 6,9 млн.

Имущество: земельный участок для садоводства (10 соток), жилое строение (нежилое здание) – 264 квадрата, квартира 80 квадратов, машиноместо. Квартира в социальном найме, машина Audi TT.

Почти все – как год назад, только тогда автомобилей было больше – теперь BMW и Mercedes пропали из декларации.

Еще у семьи: на близких родственников ничего не оформлено.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в Госдуме с 2007-го.

Вячеслав Фетисов

Доход: 135,6 млн. Годом ранее – 11,3. Вы все правильно прочитали, рост доходов в 10+ раз.

Имущество: одинокая квартира на 132 квадрата в безвозмездном пользовании, она фигурировала и в предыдущих декларациях.

Еще у семьи: доход супруги – 7,3 млн. На нее же оформлен земельный участок для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой (88 соток), две квартиры (та же – на 132 метра и на 1000 квадратов), а также четыре машиноместа. Из транспорта супруги – Mercedes и мотовездеход Yamaha.

В безвозмездном пользовании у супруги – участок под ИЖС (12 соток).

Прошлой осенью Фетисов – легендарный хоккеист и бывший босс нашего спорта (до создания Министерства) – пошел на второй срок в Думе.

Светлана Журова

Доход: 12,9 млн. Годом ранее – 6,4 млн.

Имущество: две квартиры – 58 и 175 квадратов. В аренде земельный участок для ведения садоводства (21 сотка), квартира (150 квадратов) на срок депутатских полномочий и еще квартира на 47 квадратов в безвозмездном пользовании. Из транспорта – автомобиль Lexus.

Еще у семьи: на ребенка записаны та самая депутатская квартира и 47-метровая в безвозмездном пользовании.

Олимпийская чемпионка-2006 – среди самых опытных в Думе: уже 15 лет при деле.

Владислав Третьяк

Доход: 23,7 млн. Годом ранее – 22,5 млн.

Имущество: приготовьтесь, тут много. 6 земельных участков (2 из них дачные, 2 – садовые, 2 – в Латвии) площадью от 3 до 27 соток. 2 жилых дома и жилое здание в России.

2 квартиры в России (одна – на треть в общей долевой собственности), 2 квартиры в Латвии – по 191-192 квадрата. Так же в России – гараж, 3 машиноместа, хозпостройка, пара бань, хозблок, беседка, котельная, навес, мансарда над хозблоком, сарай.

В возмездном пользовании – водный объект. Транспорт в декларации не указан.

Еще у семьи: доход супруги – 1,5 млн. На нее же записаны два машиноместа в России и три квартиры (одна в общей долевой собственности).

Советский супервратарь, а сейчас босс нашего хоккея уже 19 лет в кресле депутата Госдумы.

Сергей Чепиков

Доход: 7,2 млн. Годом ранее – 7 млн.

Имущество: жилой дом на 260 квадратов и нежилое помещение на 106. В аренде – земельный участок 12 соток, а также в найме квартира на срок депутатских полномочий. Из транспорта – автомобиль BMW.

Еще у семьи: доход супруги – 30 тысяч. У нее в собственности земельный участок для сельскохозяйственного использования (90 соток) и квартира, плюс в пользовании депутатская квартира и участок на 12 соток.

У Чепикова шестеро детей, у двоих в общей долевой собственности 44-метровая квартира (по 1/12 части), у четырех в пользовании депутатская квартира и тот самый жилой дом.

Для великого биатлониста осенью стартовал второй срок в Госдуме. Туда они пришли одновременно с другом и экс-партнером по сборной Владимиром Драчевым, но в прошлом году Драчев проиграл выборы и выпал из обоймы.

Николай Валуев

Доход: 14,1 млн. Годом ранее – 20,6 млн.

Имущество: в собственности нежилое помещение на 17 квадратов, в найме – квартира на срок депутатских полномочий. Много транспорта: снегоболтоход, лодка «Комбат», несколько прицепов – для перевозки лодки, пара для легковых автомобилей.

Еще у семьи: доход супруги – 8,5 млн. У нее в собственности – земельный участок земли населенных пунктов (68 соток), другой такой же в несколько раз меньше. Два жилых дома (в России на 200+ квадратов, в Испании – на 90), три небольших квартиры (одна – на треть в общей долевой собственности), два нежилых помещения (одно – в общей долевой собственности на 1/29).

Из транспорта – автомобиль Land Cruiser и прицеп.

На двоих детей записано по квартире в безвозмездное пользование, а также депутатская на срок полномочий отца.

Самый узнаваемый боксер страны избран в Думу 11 лет назад.

Дмитрий Пирог

Доход: 8,7 млн. Годом ранее – 5,5 млн.

Имущество: две квартиры в собственности, плюс депутатская.

Еще у семьи: у супруги в пользовании две квартиры – от мужа и депутатская. На троих детей записаны те же квартиры.

Интересно, что в предыдущей декларации у Пирога значилась Audi – теперь никакого транспорта на семью на оформлено.

Экс-чемпион мира по версии WBO оказался в Госдуме в 2017-м, ему передали мандат Александра Меткина.

Анатолий Карпов

Доход: 6,5 млн. Годом ранее – 6 млн.

Имущество: два участка под ИЖС (18 и 22 сотки), три квартиры – от 48 до 422 квадратов, одна из них в общей совместной собственности.

Еще у семьи: доход супруги – 108 тысяч. У нее в собственности – еще один участок под ИЖС, три квартиры (одна в общей совместной собственности) и дачный дом. Из транспорта – Toyota RAV4.

12-й чемпион мира по шахматам закрепился в Госдуме с 2011-го

Антон Шипулин

Доход: 12,2 млн. Годом ранее – 16,5 млн.

Имущество: 9 земельных участков – парковые, садовые, с/х использования (площадью 112865 квадратов), под ИЖС. Жилой дом, 2 квартиры (еще одна – депутатская), 2 гаража, 2 помещения, 6 нежилых помещений.  

Три машины (KIA, BMW, Land Cruiser), мотоцикл, снегоболотоход и прицеп. Доход Шипулина упал, участков стало меньше (было 11), но транспорта и имущества прибавилось по сравнению с прошлым годом.

Еще у семьи: у супруги и трех детей в безвозмездном пользовании 130-метровая квартира (не депутатская).

Наш лучший биатлонист 2010-х попал в Госдуму через довыборы в 2019-м. И не настроен уходить.

Артур Таймазов

Доход: 7,1 млн. Годом ранее – 7,4 млн.

Имущество: в безвозмездном пользовании – участок для ведения личного подсобного хозяйства, в аренде участок под строительство детского развлекательного центра; для размещения объектов, характерных для населенных пунктов.

В безвозмездном пользовании жилой дом и депутатская квартира.

Еще у семьи: на троих детей оформлена в безвозмездном пользовании еще одна квартира. Доход одного из детей – 120 тысяч.

Бывший борец-вольник пошел на второй срок в Госдуме. В 2019-м его лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга. Титул 2004-го и серебро 2000-го не тронули.

Фото: globallookpress.com/Russian State Duma/via Globallookpress.com, Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press ; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко, Алексей Майшев, Наталья Айриян, Алексей Филиппов

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