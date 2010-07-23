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Артур Таймазов лишен золота Лондона-2012 из-за допинга. Сейчас он депутат Госдумы России

Теги допинг вольная борьба Лондон-2012 Билял Махов сборная России сборная Узбекистана Артур Таймазов Борьба

Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов лишен золота летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за допинга.

После перепроверки допинг-тестов у спортсмена в пробе нашли анаболический стероид туринабол.

В 2017 году Таймазова уже лишали золота Пекина-2008 по той же причине. Тогда в его пробе нашли туринабол и станозолол.

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он депутат Государственной думы России VII созыва от партии «Единая Россия» и заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

После дисквалификации Таймазова россиянин Билял Махов получит серебро Лондона-2012.

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