Артур Таймазов лишен золота Лондона-2012 из-за допинга. Сейчас он депутат Госдумы России

Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов лишен золота летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за допинга.
После перепроверки допинг-тестов у спортсмена в пробе нашли анаболический стероид туринабол.
В 2017 году Таймазова уже лишали золота Пекина-2008 по той же причине. Тогда в его пробе нашли туринабол и станозолол.
Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он депутат Государственной думы России VII созыва от партии «Единая Россия» и заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
После дисквалификации Таймазова россиянин Билял Махов получит серебро Лондона-2012.
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