Running up That Hill
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Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

Алена Косторная Алена Косторная
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Фигурное катание Фигурное катание

Кто бы знал, что ноябрьское интервью на канале «Без воды» станет последним большим для Алены Косторной как фигуристки-одиночницы.

Задним числом там можно найти далеко не один ответ на вопрос «почему Алена перешла в пары?»; а еще в нем есть и момент, который вполне сойдет за приговор эпохе:

– Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?

– Здоровые конечности.

Об эпохе мы еще поговорим, а пока время констатировать очевидное: переход Алены в пары – это ползучий трансфер на пенсию. Никаких иллюзий здесь испытывать не стоит. Парные виды в фигурном катании для бывших одиночников – что-то вроде отъезда в ОАЭ или Саудовскую Аравию для футболистов: больших высот не достигнуть, но отсрочить прощание вполне можно.

Итальянская одиночница Валентина Маркеи попробовала себя в парах в 28 лет (и выступала до 32, даже попадала в топ-5 на чемпионатах Европы); японец Дайсуке Такахаси ушел в танцы в 33 года и катается до сих пор; трансфер в пары всерьез рассматривал Бриан Жубер, уже завершив карьеру одиночника примерно в 30 лет (но с Катариной Гербольдт они не скатались). 

Недаром люди фигурного катания говорят об Алене как о закончившей с большим спортом. Елена Буянова призналась, что давно отпустила Косторную, потому что она начала «кувыркаться с этими парными элементами». Алена Леонова видит переход Косторной в пары «странным», ведь «девочка-то хорошая и способная». Валентин Писеев убежден, что Алена «могла еще многое сделать в одиночном катании». 

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Понять такую трагическую тональность легко. Речь не о средней фигуристке, которую начало подташнивать от попыток сделать тройной аксель и которая решила придумать себя заново в другом виде. Речь о фигуристке, которая и в российском, и в мировом фигурном катании за непродолжительную карьеру стала явлением. 

Современное фигурное катание (особенно женское) вытравило из себя идею радикальной ставки на эстетику.

В нем уже много лет невозможно представить спортсменок вроде Мишель Кван, Саши Коэн, Кииры Корпи, Каролины Костнер, Эшли Вагнер, Грейси Голд. Фигуристок, поражавших пластикой, образами, владением коньком. Фигуристок, прокаты которых выглядели как клипы: их художественная ценность не зависела от итогового места, количества скрученных оборотов и восклицательных знаков в протоколах.

Это то, что Тара Липински называла «фигурнокатательный пуризм»: идеология, в которой вопроса про пять приземленных четверных и олимпийское золото не существует – ведь все это меркнет в сравнении с тем, как изумительно Костнер катит под фортепианный аккомпанемент Клода Дебюсси. 

Алена Косторная – на сегодня последняя носительница этого кода фигурнокатательного пуризма. Безусловно, есть примеры вроде Анастасии Губановой или Алексии Паганини – но здесь все же речь о тех, кто выступал на топ-уровне. Помню, в нашем интервью с одним из главных летописцев и эстетов фигурного катания этого века Игорем Порошиным был замечательный эпизод: 

– Трусова или Косторная? – спрашиваю я.

– Второе, конечно же! – отвечает Игорь.

– Загитова или Косторная? 

– Второе, конечно же! Можете еще 50 вариантов перебрать, и только если дойдете до «Каролина Костнер или Косторная», я, наверное, скажу…

– Костнер или Косторная?

– Костнер или Косторная… В этом фонетическом совпадении есть некий символ… Я мало видел Косторную, но ее горизонт кажется шире, чем у Каролины. 

Горизонт – вещь, как оказалось, эфемерная. Каролина в 31 год подняла зал, выиграв короткую программу чемпионата мира. Алена Косторная в 19 лет ушла в парное катание. 

Нет, зафиксируйте это. Девушка, которая пускала мурашки по телам зрителей, катая «Ангела». Возможно, лучшую постановку Глейхенгауза: ноль пантомимы, ноль кривляний, ноль капюшонов, открытых ртов и траурных гримас – голая пластика.

«Ангел» Косторной – лучшая постановка Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия

Девушка, которой даже не надо было входить в роль вампира. Девушка, которая рискнула катать под You Should See Me In A Crown Билли Айлиш. Девушка, с которой у подавляющего большинства болельщиков воспоминания исключительно из области эмоционального, а не рационального. Ушла тестировать подкрутки, в которых люди вроде Мишиной, Тарасовой или Бойковой всегда будут лучше. Вы понимаете, какая это трагедия? 

Я болел за Алену все годы, что она каталась, а потому у меня нет возможности мыслить объективно. Как вообще можно мыслить объективно, если вы смотрите фигурное катание, а не академическую греблю? Но вряд ли кто-то даст холодный и четкий ответ на вопрос, почему именно одиночница Алена Косторная закончилась. 

У меня лишь версия: Алену погубило несколько второстепенных факторов и один главный. Друг с другом эти факторы никак не связаны, это просто абстрактный паззл. 

• Из второстепенных – центральная роль Этери Тутберидзе в ее пути. Тренера, которая ее создала и ее же уничтожила. Ни Липницкая, ни Медведева, ни Загитова, ни Трусова, ни Щербакова не продержались у Этери даже 5 лет взрослой карьеры. Кажется, из группы Этери Тутберидзе вообще нет выхода. 

• Алена вышла – к Евгению Плющенко. К тренеру, который ее «не тренировал». На этом этапе талант еще сверкал, вместе с новым цветом волос, но все – от неспособности восстановить тройной аксель до программ, куски которых поставлены будто разными людьми – кричало, что Алена заканчивается. 

• Ее характер и бесхарактерность одновременно. Косторная хвастается тем, что фактически поставила ультиматум Этери Тутберидзе, потребовав разделить лед. 

«Если конфет нет в «Пятерочке», я пойду в «Магнит». Ко мне не прислушались – ну я и пошла за своими конфетами» – рассказывала Алена в последнем интервью, описывая уход от Тутберидзе. 

Как можно так дерзко желать конфеты и так унижаться в эфире Первого канала, раскаиваясь в уходе от Тутберидзе – для меня большая загадка. Пока Алена решала, конфеты ей дороже или крик «Косторная!» в «Хрустальном», Аня Щербакова сидела на диете, искала общий язык с детьми на катке и в итоге стала олимпийской чемпионкой. По сути, перехватив победу в цикле, который должен был стать циклом Косторной.

Алену погубили и травматичность, и слишком позднее повышение возрастного ценза, и совершенно неадекватное, преступное отношение современной судейской системы ко второй оценке. Которую фактически вывели за пределы соревнований и стали использовать исключительно для манипуляций: рекордные компоненты, значительно превышающие компоненты лучших прокатов Ю-На Ким, Костнер или Асады. Сейчас у правильных тренеров вне зависимости от содержания их может получать кто угодно.

Но это детали, локальные трудности, с которыми порой сталкиваются все спортсмены. Я полагаю, что в конечном счете мы больше не сможем наслаждаться катанием одиночницы Алены Косторной – последней настоящей богини компонентов современного фигурного катания – по одной простой причине. 

Причине субъективной, неосознанной и не вполне бытовой.

Алена очень любит Адель, как-то она пела Skyfall. У Адель есть другая замечательная песня – Million Years Ago. Там прекрасные строчки: 

I miss the air, I miss my friends

I miss my mother; I miss it when

Life was a party to be thrown

But that was a million years ago

Песня о том, как много глупостей мы совершаем в молодости, а потом всю жизнь о них сожалеем. Возможно, Алена и ее однажды споет.

А простая и главная причина того, что с нами прощается самая талантливая фигуристка эпохи, заключается в том, что Алена, кажется, так и не поняла, чем она была для фигурного катания.

Его последним шансом остаться абсолютно прекрасным.

«У Тутберидзе тяжело физически и морально – это не стоит того». Косторная детально объяснила, почему не сработалась с Этери

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO , Yohei Osada/AFLO ; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; instagram.com/aliona_officialnew

53 комментария

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Оле-Лукойе
Ответ opty
О достоинствах катания Алены , мне рассказывать не надо. Одна из самых моих любимых фигуристок. В моем блоге больше десятка статей было посвященных ей было выпущено. Но таки из чего следует что она САМАЯ талантливая. Типа Валиева , Щербакова, Трусова - МЕНЕЕ ?
С точки зрения скольжения и 3А - безусловно, самая.
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Анастасия Платонова
Ответ opty
О достоинствах катания Алены , мне рассказывать не надо. Одна из самых моих любимых фигуристок. В моем блоге больше десятка статей было посвященных ей было выпущено. Но таки из чего следует что она САМАЯ талантливая. Типа Валиева , Щербакова, Трусова - МЕНЕЕ ?
Да, менее. В плане настоящего фигурного катания.
А не прыжкового, балетного и твёрдохарактерного
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Оле-Лукойе
Ответ Oleandra
Главная причина конечно же Этери.. она во всём у Кузнецова главная причина.. всего плохого.. как это - девушка, 10 лет назад тренировавшаяся у Тутберидзе, прошла мимо её машины и получила травму.. о Буяновой, кстати, ни слова, а вот интересно посчитать продержался ли у неё из девочек кто-то больше пяти сезонов взрослой карьеры, чего от Этери требуют?
Ваня предсказуем, как пять копеек. По автору было понятно, что иной причины и быть не может)))
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Агент Картер
Ответ Анастасия Платонова
По-моему, это очевидно. Самый красивый 3А, необыкновенное скольжение, программы, которые смотрятся на лдном дыхании, быстрый прогресс в освоении элементов парного катания..Да много ещё чего...
Очень субъективно все это. Скольжение да. Аксель самый высокий и пролетный, но мне чисто визуально больше нравится Камилы с поднятыми руками и нереально красивым выездом. Про программы вообще оооочень спорно. Мне больше всего нравилась Алена в ее юниорские сезоны, во взрослых даже Ангел смотрелся не так эффектно.
Про пары посмотрим. Я прям очень бы хотела что бы у Алёны получилось там. Но конкуренция в парном так то не ниже ЖО сейчас. Придется прям вообще пахать, что бы быть конкурентоспособной. А сможет ли Алена с ее характером вопрос открытый.
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Аня Охотская
Ответ Anna Morgan
Согласна, что Алена самая талантливая с своем поколении, full-packed как говорят иностранцы. Видимо, Алена больше подвержена травмам , чем остальные, плюс недостаточная последовательность в тренировках. Помню, она говорила, что когда была ребенком, ей тренировки довались легко и не нужно было убиваться, что бы что-то получилось. С ростом легкость ушла, а вес и изношенность костей, суставов пришли. Плюс, кто-то разбирал технику Алениного акселя, которая оказалась с багом, поэтому ей тяжело его вернуть. Очень жаль, что Алена хочет уйти в парное, она еще не реализовалась в одиночке. Но если выбирать между закончить и перейти в парное, то лучше второе, раз Алена не видит себя одиночничей
что за баг в трикселе?
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Anna Morgan
Ответ шампион
Помню, когда прявились ТЩК, именно Касторка поначалу получала все первые места. Факт появления квадов был шокирующим, никто не знал, как к ним относиться. Когда первый сезон уже завершался, а квады не испарились, и кости не сломалось, стало понятно - за ними будущее. Надежность безквадовой Касторки уже была не нужна. Как в той картинке из аквапарка, когда семья держит младшего радостного ребенка, старший еле стоит сам, а Касторка оказалась тем забытым скелетом на дне. Но Алена-то привыкла к первым местам. Когда делаешь вроде то же самое, но уже не побеждаешь, возникает непонимание. Уход к Плю, громкие заявления, возвращения, извинения - это не было поиском решения. Это было растягиванием резины. Так же и с тем же успехом в свое время сделала Медведева. Что до эстетики, о временах Костнер и Корпи сейчас напоминает Хендрикс. Бельгийка умеет делать красиво. Но при этом у она реалистка, здраво оценивает себя и систему, в которой находится. Касторке больше всего не хватило не квадов, а именно этого взрослого подхода к карьере. Как и сказано в статье.
Косторная объективно была лучше из ТЩК в свой первый взрослый сезон, а не потому что кто-то там не впечатлился квадрами. Когда завершился первый сезон, Алена вошла в пубертат, начала рости плюс травма спины, Уже у тутберидзе у нее пропал аксель, за розановым поэтому метнулась в академию. Думала восстановит, пересидела у плюща, чтобы не доломаться, в олимпийский сезон поняла, что грибы уготованы другим и она никуда не поедет, с помощью маминой доци пролезла в хрусталь, надеясь, что сможет вернуть грибы и поехать на ои. Но ей с самого начала дали понять , что она там лишняя и билеты проданы
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S Olga
Да, Алёна самая талантливая. Я тоже так считаю. Очень жаль, что уходит в парное. Но лучше так, чем совсем уходить из спорта. Буду ждать и болеть за нее с Гошей Куницей.
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BeastI666I
сгубило?! да нафига ей напрягаться? Спорт как таковой окончен. А в парах будет коммерческие шоу давать и будет очень богатой. Все логично.
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Ekoplane
Ответ Denkaaaa
конечно, Этери во всем виновата.во всем плохом.а ну если что то хорошее то сразу она тут не причём.
Помощники Этери вещают ровно наоборот, и это уже годами. Надоели.
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Ekoplane
Ответ Mad_Skates
Холодный и чёткий ответ давно дали - плохой характер
У Тутберидзе )) Действительно отвратительный характер, к детям нельзя подпускать.
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Ekoplane
Ответ miladoc1
Тутберидзе создала, ну а уничтожила Алена себя сама.
Я поставила Вашему мнению минус, а получился плюс. Сайт опять химичит, Ваши плюсы не настоящие.
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Osik92
Ответ miladoc1
Так уходит в парное, чтобы доломаться?!
Это шоу не будет она в парном кататься
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Wiley Fox
Что сгубило?

Пальто и сгубило своим конвейером, с обещанием родне новых девочек, которых она переманивает баблом
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Ekoplane
Ответ miladoc1
Тутберидзе создала, ну а уничтожила Алена себя сама.
Никого Тутберидзе не "создала". Создает природа или Бог, но точно не люди. Чувство собственного величия зашкаливает у Тутберидзе, поэтому она и сидит в разбитом корыте. Ни один талантливый спортсмен никогда больше даже близко к ней не подойдет.
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Anna Morgan
Согласна, что Алена самая талантливая с своем поколении, full-packed как говорят иностранцы. Видимо, Алена больше подвержена травмам , чем остальные, плюс недостаточная последовательность в тренировках. Помню, она говорила, что когда была ребенком, ей тренировки довались легко и не нужно было убиваться, что бы что-то получилось. С ростом легкость ушла, а вес и изношенность костей, суставов пришли. Плюс, кто-то разбирал технику Алениного акселя, которая оказалась с багом, поэтому ей тяжело его вернуть. Очень жаль, что Алена хочет уйти в парное, она еще не реализовалась в одиночке. Но если выбирать между закончить и перейти в парное, то лучше второе, раз Алена не видит себя одиночничей
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opty
Ответ Анастасия Платонова
По-моему, это очевидно. Самый красивый 3А, необыкновенное скольжение, программы, которые смотрятся на лдном дыхании, быстрый прогресс в освоении элементов парного катания..Да много ещё чего...
О достоинствах катания Алены , мне рассказывать не надо. Одна из самых моих любимых фигуристок. В моем блоге больше десятка статей было посвященных ей было выпущено.

Но таки из чего следует что она САМАЯ талантливая. Типа Валиева , Щербакова, Трусова - МЕНЕЕ ?
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Anton_Right
Статья (текст) у Ивана получилась просто замечательная! И с главным её посылом и основными мыслями я абсолютно согласен. Остальное - нюансы и вопрос "стиля". А статья прекрасная!
Не ставьте ему минус, если вы его не прочитали.
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Black&White
Условием возвращения в ТШТ был бильман и триксель. О триксель Алена сломала кисть, а для бильмана у нее уже была травма спины. Садистические условия, и еще потом сказать, что у нее была "трещина на пальчике".
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Ekoplane
Ответ waleri
У Алены, увы, не оказалось того главного качества, которое отличает Аню - характера чемпионки, полная концентрация на достижение результата (прямая речь -"Оно того не стоит..."). Хотя, совершенно согласен - катание, образ и стиль Алены лично меня завораживал так, как, к примеру, Джил Тренери - https://www.youtube.com/watch?v=RKhyiHCKOPg&t=39s
У щ нет ни малейшего таланта к фигурному катанию. Главное качество, которое ее отличает - ее назначили и протащили мимо настоящих фигуристок. Ужас!
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Anton Tonic
Это ж как можно поднять давление и всю поэтику до уровня Костнер и... одним махом покрыть ровным слоем фекалий сразу всё: "безвыходных" одиночниц Тутберидзе, парниц, саму Косторную и даже академическую греблю. Автор аки садовый опрыскиватель, мощно СРЯботал...
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Black&White
Не что сгубило, а кто. Тренер в белом пальто максимально кидающаяся в ее сторону сусбтанциями последние два года и заставляющая ее выступать с травмами. Был бы индивидуальный тренер а не производитель одноразовых стаканчиков, дольше бы каталась. Тут не было ни единого шанса.
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Ekoplane
Следующее, что злая тренерша предпримет - она постарается рассорить Алену и Григория. Это ее почерк, это будет точно. Крепитесь Алена и Григорий, не дайте ей это сделать. Вы очень многообещающая пара на льду, смотритесь красиво уже сейчас. Буду ждать и смотреть с удовольствием. Это пишет болельщица Саши )) Вперед Алена, талант победит интриги и черный пиар ✨ ⛸️
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шампион
Помню, когда прявились ТЩК, именно Касторка поначалу получала все первые места. Факт появления квадов был шокирующим, никто не знал, как к ним относиться. Когда первый сезон уже завершался, а квады не испарились, и кости не сломалось, стало понятно - за ними будущее. Надежность безквадовой Касторки уже была не нужна. Как в той картинке из аквапарка, когда семья держит младшего радостного ребенка, старший еле стоит сам, а Касторка оказалась тем забытым скелетом на дне.
Но Алена-то привыкла к первым местам. Когда делаешь вроде то же самое, но уже не побеждаешь, возникает непонимание. Уход к Плю, громкие заявления, возвращения, извинения - это не было поиском решения. Это было растягиванием резины. Так же и с тем же успехом в свое время сделала Медведева.
Что до эстетики, о временах Костнер и Корпи сейчас напоминает Хендрикс. Бельгийка умеет делать красиво. Но при этом у она реалистка, здраво оценивает себя и систему, в которой находится. Касторке больше всего не хватило не квадов, а именно этого взрослого подхода к карьере. Как и сказано в статье.
+3
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Lapo Elkann
Ответ Oleandra
я сначала думала, в каком месте он её упомянёт.. в начале или в конце.. оказывается, он её везде упомянул)
Наверное ему лавры Дэйва Лиза покоя не дают. хочет лично получить письмо от Тутберидзе.
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Додик Аксель
Два писарчука Дима и Ваня Кузнецовы, если не братья по крови, то по духу. Сели на любимую тему и окучивают её без глубоких знаний и понимания. Ваня, если ты считаешь Косторную самой талантливой из поколения, то добавляй, по моему мнению. Ей бы больше подошло определение самой ветренной из поколения, на мой взгляд.
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