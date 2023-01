Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

Кто бы знал, что ноябрьское интервью на канале «Без воды» станет последним большим для Алены Косторной как фигуристки-одиночницы.

Задним числом там можно найти далеко не один ответ на вопрос «почему Алена перешла в пары?»; а еще в нем есть и момент, который вполне сойдет за приговор эпохе:

– Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?

– Здоровые конечности.

Об эпохе мы еще поговорим, а пока время констатировать очевидное: переход Алены в пары – это ползучий трансфер на пенсию. Никаких иллюзий здесь испытывать не стоит. Парные виды в фигурном катании для бывших одиночников – что-то вроде отъезда в ОАЭ или Саудовскую Аравию для футболистов: больших высот не достигнуть, но отсрочить прощание вполне можно.

Итальянская одиночница Валентина Маркеи попробовала себя в парах в 28 лет (и выступала до 32, даже попадала в топ-5 на чемпионатах Европы); японец Дайсуке Такахаси ушел в танцы в 33 года и катается до сих пор; трансфер в пары всерьез рассматривал Бриан Жубер, уже завершив карьеру одиночника примерно в 30 лет (но с Катариной Гербольдт они не скатались).

Недаром люди фигурного катания говорят об Алене как о закончившей с большим спортом. Елена Буянова призналась, что давно отпустила Косторную, потому что она начала «кувыркаться с этими парными элементами». Алена Леонова видит переход Косторной в пары «странным», ведь «девочка-то хорошая и способная». Валентин Писеев убежден, что Алена «могла еще многое сделать в одиночном катании».

Понять такую трагическую тональность легко. Речь не о средней фигуристке, которую начало подташнивать от попыток сделать тройной аксель и которая решила придумать себя заново в другом виде. Речь о фигуристке, которая и в российском, и в мировом фигурном катании за непродолжительную карьеру стала явлением.

Современное фигурное катание (особенно женское) вытравило из себя идею радикальной ставки на эстетику.

В нем уже много лет невозможно представить спортсменок вроде Мишель Кван, Саши Коэн, Кииры Корпи, Каролины Костнер, Эшли Вагнер, Грейси Голд. Фигуристок, поражавших пластикой, образами, владением коньком. Фигуристок, прокаты которых выглядели как клипы: их художественная ценность не зависела от итогового места, количества скрученных оборотов и восклицательных знаков в протоколах.

Это то, что Тара Липински называла «фигурнокатательный пуризм»: идеология, в которой вопроса про пять приземленных четверных и олимпийское золото не существует – ведь все это меркнет в сравнении с тем, как изумительно Костнер катит под фортепианный аккомпанемент Клода Дебюсси.

Алена Косторная – на сегодня последняя носительница этого кода фигурнокатательного пуризма. Безусловно, есть примеры вроде Анастасии Губановой или Алексии Паганини – но здесь все же речь о тех, кто выступал на топ-уровне. Помню, в нашем интервью с одним из главных летописцев и эстетов фигурного катания этого века Игорем Порошиным был замечательный эпизод:

– Трусова или Косторная? – спрашиваю я.

– Второе, конечно же! – отвечает Игорь.

– Загитова или Косторная?

– Второе, конечно же! Можете еще 50 вариантов перебрать, и только если дойдете до «Каролина Костнер или Косторная», я, наверное, скажу…

– Костнер или Косторная?

– Костнер или Косторная… В этом фонетическом совпадении есть некий символ… Я мало видел Косторную, но ее горизонт кажется шире, чем у Каролины.

Горизонт – вещь, как оказалось, эфемерная. Каролина в 31 год подняла зал, выиграв короткую программу чемпионата мира. Алена Косторная в 19 лет ушла в парное катание.

Нет, зафиксируйте это. Девушка, которая пускала мурашки по телам зрителей, катая «Ангела». Возможно, лучшую постановку Глейхенгауза: ноль пантомимы, ноль кривляний, ноль капюшонов, открытых ртов и траурных гримас – голая пластика.

Девушка, которой даже не надо было входить в роль вампира. Девушка, которая рискнула катать под You Should See Me In A Crown Билли Айлиш. Девушка, с которой у подавляющего большинства болельщиков воспоминания исключительно из области эмоционального, а не рационального. Ушла тестировать подкрутки, в которых люди вроде Мишиной, Тарасовой или Бойковой всегда будут лучше. Вы понимаете, какая это трагедия?

Я болел за Алену все годы, что она каталась, а потому у меня нет возможности мыслить объективно. Как вообще можно мыслить объективно, если вы смотрите фигурное катание, а не академическую греблю? Но вряд ли кто-то даст холодный и четкий ответ на вопрос, почему именно одиночница Алена Косторная закончилась.

У меня лишь версия: Алену погубило несколько второстепенных факторов и один главный. Друг с другом эти факторы никак не связаны, это просто абстрактный паззл.

• Из второстепенных – центральная роль Этери Тутберидзе в ее пути. Тренера, которая ее создала и ее же уничтожила. Ни Липницкая, ни Медведева, ни Загитова, ни Трусова, ни Щербакова не продержались у Этери даже 5 лет взрослой карьеры. Кажется, из группы Этери Тутберидзе вообще нет выхода.

• Алена вышла – к Евгению Плющенко. К тренеру, который ее «не тренировал». На этом этапе талант еще сверкал, вместе с новым цветом волос, но все – от неспособности восстановить тройной аксель до программ, куски которых поставлены будто разными людьми – кричало, что Алена заканчивается.

• Ее характер и бесхарактерность одновременно. Косторная хвастается тем, что фактически поставила ультиматум Этери Тутберидзе, потребовав разделить лед.

«Если конфет нет в «Пятерочке», я пойду в «Магнит». Ко мне не прислушались – ну я и пошла за своими конфетами» – рассказывала Алена в последнем интервью, описывая уход от Тутберидзе.

Как можно так дерзко желать конфеты и так унижаться в эфире Первого канала, раскаиваясь в уходе от Тутберидзе – для меня большая загадка. Пока Алена решала, конфеты ей дороже или крик «Косторная!» в «Хрустальном», Аня Щербакова сидела на диете, искала общий язык с детьми на катке и в итоге стала олимпийской чемпионкой. По сути, перехватив победу в цикле, который должен был стать циклом Косторной.

Алену погубили и травматичность, и слишком позднее повышение возрастного ценза, и совершенно неадекватное, преступное отношение современной судейской системы ко второй оценке. Которую фактически вывели за пределы соревнований и стали использовать исключительно для манипуляций: рекордные компоненты, значительно превышающие компоненты лучших прокатов Ю-На Ким, Костнер или Асады. Сейчас у правильных тренеров вне зависимости от содержания их может получать кто угодно.

Но это детали, локальные трудности, с которыми порой сталкиваются все спортсмены. Я полагаю, что в конечном счете мы больше не сможем наслаждаться катанием одиночницы Алены Косторной – последней настоящей богини компонентов современного фигурного катания – по одной простой причине.

Причине субъективной, неосознанной и не вполне бытовой.

Алена очень любит Адель, как-то она пела Skyfall. У Адель есть другая замечательная песня – Million Years Ago. Там прекрасные строчки:

I miss the air, I miss my friends

I miss my mother; I miss it when

Life was a party to be thrown

But that was a million years ago

Песня о том, как много глупостей мы совершаем в молодости, а потом всю жизнь о них сожалеем. Возможно, Алена и ее однажды споет.

А простая и главная причина того, что с нами прощается самая талантливая фигуристка эпохи, заключается в том, что Алена, кажется, так и не поняла, чем она была для фигурного катания.

Его последним шансом остаться абсолютно прекрасным.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO , Yohei Osada/AFLO ; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; instagram.com/aliona_officialnew