Руд Буллит
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18 главных переходов КХЛ: чех Яшкин (из СКА в «Ак Барс»), Гусев, Толчинский и, конечно, Федотов

переходы переходы
КХЛ КХЛ
возможные переходы возможные переходы
Александр Шаров Александр Шаров
Игорь Гераськин Игорь Гераськин
Игорь Ожиганов Игорь Ожиганов
Либор Шулак
Дмитрий Яшкин Дмитрий Яшкин
Никита Гусев Никита Гусев
Никита Михайлис Никита Михайлис
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Иван Федотов Иван Федотов
Максим Федотов Максим Федотов
Евгений Аликин Евгений Аликин
ЦСКА ЦСКА
Робин Пресс
Райли Барбер
Николай Голдобин Николай Голдобин
Александр Кадейкин Александр Кадейкин
Алекс Гальченюк Алекс Гальченюк
Дамир Жафяров Дамир Жафяров
Ак Барс Ак Барс
Сергей Толчинский Сергей Толчинский
Хоккей Хоккей

Рейтинг Sports.ru.

Межсезонье-2023 получилось самым горячим за последние 10 лет. Кажется, столько топовых игроков еще не оказывались на рынке одновременно.

СКА в очередной раз ищет новых лидеров и расстается со старыми, «Ак Барс» утрамбовывает и без того переполненный звездами состав, у «Авангарда» – кадровые потери, а у «Динамо» – кадровые находки. Менеджерам клубов этим летом действительно пришлось много созваниваться и договариваться.

Мы отобрали главные переходы этого лета. Естественно, на наш взгляд – у вас он может заметно отличаться. И если вы, например, считаете, что на месте Аликина должен быть Юхан Маттсон, что очередное возвращение Кравцова куда значимее Кадейкина в СКА или что новичок «Куньлуня» Райан Меркли даст жару больше, чем Алекс Гальченюк – пишите в комментарии и аргументируйте, вместе обсудим. 

* зарплаты каждого игрока – по данным «Спорт-Экспресса»;

** зарплата Гальченюка – по данным «Metaratings»: 160 млн рублей за 2 сезона, большая часть – на второй год.

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