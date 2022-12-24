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Межсезонье-2023 получилось самым горячим за последние 10 лет. Кажется, столько топовых игроков еще не оказывались на рынке одновременно.

СКА в очередной раз ищет новых лидеров и расстается со старыми, «Ак Барс» утрамбовывает и без того переполненный звездами состав, у «Авангарда» – кадровые потери, а у «Динамо» – кадровые находки. Менеджерам клубов этим летом действительно пришлось много созваниваться и договариваться.

Мы отобрали главные переходы этого лета. Естественно, на наш взгляд – у вас он может заметно отличаться. И если вы, например, считаете, что на месте Аликина должен быть Юхан Маттсон, что очередное возвращение Кравцова куда значимее Кадейкина в СКА или что новичок «Куньлуня» Райан Меркли даст жару больше, чем Алекс Гальченюк – пишите в комментарии и аргументируйте, вместе обсудим.

* зарплаты каждого игрока – по данным «Спорт-Экспресса»;

** зарплата Гальченюка – по данным «Metaratings»: 160 млн рублей за 2 сезона, большая часть – на второй год.