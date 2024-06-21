Игроки «Реала» развлекаются на тренировках сборной Бразилии: Милитао даже изобрел новый финт💫
Кубок Америки уже стартовал.
В США стартовали матчи 1-го тура Кубка Америки. В ночь на пятницу сборная Аргентины, действующий чемпион турнира, обыграла Канаду (2:0).
В ночь на понедельник США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой, а в ночь на вторник Бразилия будет противостоять Коста-Рике.
Пока же пентакампеоны во всю готовятся к турниру, не забывая развлекаться - защитник Эдер Милитао сильно повеселил своих партнеров по мадридскому клубу, показав необычный финт на тренировке.