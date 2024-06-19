Одноклубники поздравили Гюлера с великолепным дебютном на Евро

Вчера Арда Гюлер не просто дебютировал на Евро в составе сборной Турции, но также отметился великолепным голом и был признан лучшим игроком матча с Грузией.

После игры Гюлер сделал пост в Инстаграме, чтобы отметить знаковую победу, а одноклубники из «Мадрида» сразу же пришли в комментарии, чтобы поздравить младшего товарища.

«Я не удивлен, брат🔥🔥🔥»,- написал Джуд Беллингем.

«Качественный голl😂», - отметил Лукас Васкес.

«Это другой уровень, брат», - заверил Тибо Куртуа.

«😱😍», - Родриго не смог подобрать слов.

«😍🙌», - как и Кепа.

Позже Гюлер поблагодарил команду за поддержку: