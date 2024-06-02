Азар завершил карьеру, но «Мадрид» все еще платит за него бонусы «Челси». Контракт игрока действует до сих пор
Бельгийский вингер Эден Азар перебрался из «Челси» в «Мадрид» в 2019 году и по трансферному межклубному договору «сливочные» при достижении некоторых результатов должны были заплатить «синим» бонусы. По данным ESPN, это целых пять миллионов евро.
Несмотря на то, что футболист завершил карьеру прошлым летом, часть его контракта продолжает действовать, поэтому из-за выхода в финал Лиги чемпионов «королевский клуб» вынужден заплатить «Челси» за Азара некоторую сумму.
Переход Эдена Азара в «Мадрид» выдался провальным. За 76 матчей он забил всего 7 голов − игрока замучили травмы. Летом 2023 года несколько клубов претендовали на бельгийца, но он решил завязать с футболом. Впрочем, для «Мадрида» его решение все равно влетает в копеечку.