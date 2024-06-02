Азар завершил карьеру, но «Мадрид» все еще платит за него бонусы «Челси». Контракт игрока действует до сих пор

Бельгийский вингер Эден Азар перебрался из «Челси» в «Мадрид» в 2019 году и по трансферному межклубному договору «сливочные» при достижении некоторых результатов должны были заплатить «синим» бонусы. По данным ESPN , это целых пять миллионов евро.

Несмотря на то, что футболист завершил карьеру прошлым летом, часть его контракта продолжает действовать, поэтому из-за выхода в финал Лиги чемпионов «королевский клуб» вынужден заплатить «Челси» за Азара некоторую сумму.

Переход Эдена Азара в «Мадрид» выдался провальным. За 76 матчей он забил всего 7 голов − игрока замучили травмы. Летом 2023 года несколько клубов претендовали на бельгийца, но он решил завязать с футболом. Впрочем, для «Мадрида» его решение все равно влетает в копеечку.