Уолкотт о Доумане: «Он как Месси, с мячом быстрее. Лео просто скользил мимо людей, у Макса это есть»

Тео Уолкотт сравнил Макса Доумана с Лионелем Месси.

15-летний полузащитник «Арсенала» сыграл свой первый матч в АПЛ , выйдя на замену в игре с «Лидсом» (5:0) на прошлой неделе. Доуман стал вторым в списке самых молодых дебютантов Премьер-лиги после Итана Нванери.

Экс-полузащитник «Арсенала » Уолкотт высказался об игре Доумана , отметив умение быстро двигаться с мячом и использовать низкий центр тяжести.

«Что действительно здорово, так это то, что [главный тренер «Арсенала»] Микель Артета позволит ему играть так, потому что в этом его сила. Он ведет мяч, с мячом он быстрее. Он как Месси . Я помню, как играл против Месси – без мяча он не такой быстрый.

Возможно, это потому, что я был быстрее большинства игроков. Когда мяч у него, он просто скользит мимо людей, он легко проскользнул мимо меня. [У Доумана] это есть, он умеет резко взрываться и останавливаться.

У него есть способности, которым невозможно научить, он играет свободно. Мы часто говорим о любви к футболу, о том, что иногда футбол скучно смотреть. За ним наблюдать – не скучно. В игре он всегда позитивен, каждый раз, когда получает мяч, и именно это я люблю в таких игроках – в их позитиве. Это так освежает», – сказал Уолкотт .