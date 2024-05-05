Вечно молодой Модрич побил рекорд Пушкаша – он держался 58 лет. Кто еще так сможет?

В субботу в матче против «Кадиса» Лука Модрич вошел в историю как самый возрастной игрок, выходивший на поле за «Реал Мадрид» в Ла Лиге. В возрасте 38 лет, 7 месяцев и 25 дней полузащитник почти на неделю превзошел рекорд Ференца Пушкаша, который держался 58 лет.

Несмотря на то, что ему уже за сорок, хорватский хавбек продолжает выдавать один мастер-класс за другим.

Лука был, пожалуй, одним из лучших игроков на поле, отдав решающий пас на Браима Диаса, который открыл счет.

Он заслужил еще один сезон на «Сантьяго Бернабеу». Теперь все зависит от совета директоров и, конечно, от Модрича.