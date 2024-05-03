Начо все больше склоняется к уходу из «Мадрида». В правильности решения капитана убедила замена в матче с «Баварией»

Marca уже сообщала, что Начо решил в конце сезона перебраться из «Мадрида» в МЛС. Защитник не хочет играть против «Реала», поэтому вариант продолжения карьеры в другом клубе Ла Лиги или Европы не рассматривается.

Материальный аспект не влияет на решение Фернандеса, пишет издание. Он хочет выступать в конкурентноспособном чемпионате, МЛС кажется защитнику наилучшим вариантом. Испанец получал предложения из Саудовской Аравии, но ехать туда он не хочет.

По свежей информации Marca , замена в матче с «Баварией» укрепила намерение Начо покинуть «Мадрид».

Начо вышел в стартовом составе «сливочных» на первую игру с мюнхенцами в полуфинале Лиги чемпионов. На 65-й минуте вместо капитана на поле появился Камавинга.

Фернандес не понял, зачем Анчелотти произвел эту замену, утверждает Marca. Решение тренера окончательно убедило Начо в том, что в следующем сезоне команда не будет на него рассчитывать. При этом в клубе никто не сомневается в преданности капитана. Все знают, что он до последнего будет отдавать «сливочным» всего себя.

Если Фернандес уйдет из «Реала», клуб четвертый год подряд попрощается с капитаном. До этого «сливочных» покинули Рамос, Марсело и Бензема.

Как думаете, где Начо продолжит карьеру?