Фермин Лопес отпраздновал в стиле Беллингема. После игры его высмеял Винисиус

Футболисты «Мадрида» смогли дважды отыграться и победить «Барселону» на поле, а затем продолжили за его пределами. Если быть точным, то за «честь клуба» впрягся Винисиус Жуниор, который потроллил поведение Фермина Лопеса.

Молодой хавбек каталонского клуба после гола в ворота «Мадрида» отпраздновал в стиле Джуда Беллингема, причем сделал этот перед хозяйской трибуной.

Однако «сливочные» не просто отыгрались, но и победили в компенсированное время. Победный мяч на счету Джуда Беллингема − 3:2.

Англичанин исполнил оригинальную версию празднования, а Винисиус в социальных сетях отправил смеющийся смайл на один из постов болельщиков, высмеивающих поведение Фермина Лопеса.

«Он думал, что он Джуд Беллингем», − написал в посте фанат.