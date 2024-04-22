Джуд Беллингем отметил игру Лукаса Васкеса в прошедшем класико

Лукас Васкес показал мастер-класс в прошедшем матче с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу», заработав пенальти, забив гол и сделав ассист на Джуда Беллингема, который забил победный гол и помог «Реалу» одержать победу со счетом 3:2 в воскресенье.

После игры Джуд воспользовался социальными сетям, чтобы выразить благодарность своему товарищу по команде.

«Лукас Васкес, ты, черт возьми, легенда», - написал Джуд в сети X.

Честно говоря, мы не могли бы сказать лучше.

32-летний Васкес заслуживает продления контракта за то, что он сделал сегодня вечером и в матче с «Манчестер Сити» несколькими днями ранее. Это действительно было легендарно.