🚨 Гюлер сообщил «Реалу» о желании покинуть клуб! Анчелотти дал согласие

Журналист Рамон Альварес де Мон сообщает шокирующий инсайд: Арда Гюлер заявил «Реалу», что хочет покинуть клуб!

Карло Анчелотти согласен с тем, что турецкому юноше нужно уехать в аренду на следующий сезон.

«Реалу» еще предстоит принять решение о будущем 19-летнего игрока. Переговоры пройдут в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Гюлер не хочет уходить в аренду. Тем не менее, плеймейкер не стал получать больше игрового времени с тех пор, поэтому он изменил свою позицию.