🤩 «Это игрок другого класса». Хоселу признался, что в восторге от игры новичка «Реала»

Хоселу оценил уровень игры Джуда Беллингема.

«Это игрок другого класса. Он невероятно развит физически. Джуд очень скромный и отличный партнер.

С самого начала он пытался говорить по-испански. Он тронул сердца каждого, это было неповторимо. Я выучил английский, когда был в Англии, и мы много общаемся.

Я стараюсь помогать ему. Джуд может достичь всего, к чему стремится. У него есть потенциал, чтобы быть действительно важным игроком для Англии и «Мадрида» до тех пор, пока он хочет. Он дает нам что-то особенное, а не только бомбардирские навыки», - заявил Хоселу.

Напомним, Беллингем забил 20 голов за «Реал» в текущем сезоне.