Видеомэппинг, светодиодные кольца и даже дроны. У «Мадрида» грандиозные планы на освещение обновленного «Бернабеу»

На новеньком «Сантьяго Бернабеу» работы не заканчиваются. По данным Relevo, экран на 360 градусов не будет готов к матчу с «Ман Сити» в 1/4 Лиги чемпионов.

Современный экран – лишь малая часть новшеств «Бернабеу». «Мадрид» хочет превратить обычный просмотр матча в незабываемый опыт. Большую роль в этом должен сыграть свет, считают в клубе. Как пишет Relevo , к экрану на 360 градусов добавятся светодиодные кольца. Некоторые из предложений включали внедрение дронов, как именно их планируют использовать – неизвестно.

«Реал» разработал целый план по освещению стадиона как внутри, так и снаружи. «Сливочные» активно разрабатывают световые шоу, которые будут демонстрироваться перед играми. Световые эффекты также будут использоваться по ходу матча: во время голов, замен и других событий игры.

Клуб хочет поработать и над фасадом «Бернабеу». «Мадрид» готовит систему освещения, которая придаст арене еще более современный и привлекательный вид, а также улучшит пространство близ стадиона.

Руководство обсуждает возможность внедрения видеомэппинга – светового проецирования изображений на фасады зданий. «Мадрид» планирует освещать стены «Бернабеу» разными цветами. Клуб считает, что такой способ отлично подходит для больших и современных стадионов. Похожую технику использует «Бавария». Фасад «Альянц Арены» может менять цвета, проецировать изображения и надписи. Например, вот так мюнхенцы анонсировали трансфер Садьо Мане.

А так клуб добавил арене баварского колорита.

Фасад «Альянц Арены» состоит из нескольких тысяч подушек, которые надуваются сухим воздухом. Каждая подушка может подсвечиваться отдельно. «Мадриду» придется искать другой способ для освещения фасада «Бернабеу», но концепт будет тот же.

«Мы хотим, чтобы «Сантьяго Бернабеу» был лучшим по освещению стадионом в мире», — сообщил Relevo источник, близкий к клубу.

Клуб встретится с представителями различных компаний, чтобы решить, кто будет отвечать за освещение внутри и снаружи стадиона. Это детали, над которыми руководство будет работать в ближайшие месяцы. Все фишки новой арены должны быть готовы к старту следующего сезона.

Как вам планы «Реала»?