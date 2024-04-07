Первую игру «Мадрида» и «Сити» будет судить Франсуа Летексье. Как он работал на матчах «Реала»?

9 апреля «Мадрид» примет «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу». Арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье. Он и ранее работал на матчах «королевского клуба».

В прошлом сезоне француз обслуживал первую игру «Реала» и «Челси» в 1/4 Лиги чемпионов. Та встреча закончилась победой «сливочных» со счетом 2:0. Летексье показал две желтые карточки игрокам «Челси» и три карточки – подопечным Анчелотти. Чилуэлл получил прямую красную.

«Мадрид» и Летексье встречались и в этом сезоне – на групповом этапе главного клубного турнира Европы. Француз обслуживал ответную игру «Наполи» и «Реала», тогда испанцы победили со счетом 4:2. Всего в матче было показано две желтые, обе достались неаполитанцам.

В грядущей встрече «сливочных» и «горожан» ассистентами Летексье будут Сириль Мунье, Мехди Рахмуни, четвертый арбитр – Пьер Геллуст. За ВАР будет отвечать Жером Брисар, а за АВАР – Вилли Делажо. Вся бригада из Франции.

У вас остались какие-то воспоминания о работе Летексье на играх «Мадрида»?