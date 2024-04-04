Арсен Венгер заглянул на базу «Мадрида». У легенды «Арсенала» была важная миссия

Арсен Венгер в компании Маттиаса Графстрома прибыли в расположение «Мадрида». У представителей ФИФА была важная миссия – вручить награды премии The Best футболистам «Реала».

Джуд Беллингем, Винисиус и Тибо Куртуа попали в символическую сборную года. Церемония The Best прошла в Лондоне еще в январе. Наконец подопечные Анчелотти получили заслуженные награды.

Вместе с игроками «Реала» в команду года также вошли Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, что в 2019 году Арсен Венгер был назначен на должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Как мы видим, к своим обязанностям легенда «Арсенала» относится ответственно.

В Мадриде Венгер заглянул еще и на базу «Атлетико». Француз наблюдал за тренировкой «матрасников».

Поздравляем Вини, Джуда и Тибо с наградами, которые наконец доехали до футболистов.