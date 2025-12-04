🎥 Мбаппе и Камавинга показали новое празднование в матче с «Атлетиком». Отрабатывали движения на тренировке

«Мадрид» на выезде в Бильбао не оставил шансов «Атлетику» – победа 3:0. Главным героем вечера стал Килиан Мбаппе, оформивший 2+1 по «гол+пас». Ассист Кики отдал на соотечественника – Эдуардо Камавинга, для которого мяч стал первым в текущем сезоне Ла Лиги.

Французский дуэт «сливочных» показал новое празднование.

Парни явно что-то знали еще до выезда в Бильбао. Новенькое празднование они придумали и отработали еще на тренировке.

К сожалению, вечер окончился не так весело. В матче с «Атлетиком» Эдуардо из-за травмы покинул поле на 69-й минуте, его заменил Арда Гюлер. По данным Marca, у француза диагностировано небольшое растяжение связок левого голеностопа.

В том же матче повреждение заработал Трент: клуб сообщил , что защитник пропустит около двух месяцев из-за травмы четырехглавой мышцы левого бедра.

Здоровья!