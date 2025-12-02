Две звезды «Реала» покинут клуб. Терпение руководства лопнуло

По данным The Athletic, «Реал» теперь будет рассматривать все предложения по Родриго.

Летом испанский клуб установил нижнюю планку в 100 миллионов евро и не вел переговоры с клубами, которые были не готовы платить за бразильца нужную сумму. Иначе говоря, переговоров не было вообще.

Ранее интерес к нападающему предписывали «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Арсеналу», но конкретных переговоров не было.

Затянувшаяся безголевая серия Родриго (30 матчей) вынудила королевский клуб принять окончательное решение – он должен покинуть клуб.

Это не все. Также «крест» поставлен на Давиде Алаба. Австриец покинет команду летом.

А кем их заменить?