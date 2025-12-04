🎥 В один день ты топ, в другой – дерьмо. Марсело с улыбкой вспомнил о методах Моуринью в «Мадриде»
Марсело заглянул на подкаст к старому товарищу – Икеру Касильясу. Экс-голкипер попросил бразильца вспомнить эпоху Жозе Моуринью в «Мадриде». Марсело рассмеялся, отвечая на вопрос:
«Я всегда до смерти был предан клубу и тренеру. Я помню те самые матчи с «Барселоной» и все такое. Это было безумием!
Помню один матч лиги, вроде играли с «Рекреативо», я, как мне кажется, провел отличную встречу. Так вот после матча в автобусе ко мне походит Моуринью и говорит: «Марсело, ты лучший, невероятный, просто топ, топ, топ». Я вернулся домой таким счастливым! Но вот в следующем матче я был ужасен, тогда Моуринью сказал мне: «Ты был как дерьмо, что ты творил?» В один день ты хорош, в другой – наоборот.
Но мне это нравилось, я у него многому научился. Думаю, он изменил во мне некоторые установки, сделал меня более агрессивным и все в таком духе.
Вот еще история. На одной из тренировок в 2010-м, как раз после того, как меня не взяли на чемпионат мира, он спросил, знаю ли я, почему меня не включили в состав сборной на мундиаль. Я отвечаю: «Не знаю. Наверное, потому что тренер не захотел». А он мне говорит: «Нет, тебя не взяли, потому что ты ни черта не защищаешь, ты чертовски плох».
Бразилец признался, что последующий разговор с Жозе помог ему обрести уверенность. А на том мундиале чемпионом мира стала Испания – с Касильясом в воротах.
Метод кнута и пряника по-португальски.
1. моур построил крепкую систему. помню начало сезона, постоянные 1:0, 1:1 и тд и моу выдал что-то вроде: «перед тем как забить, надо убедиться что твои ворота на замке» и принялся строить фундамент той самой стены - марсело -пепе - рамос - арбелоа. плюс центр выжигали сам алонсо с хедирой. ну а голы стабильно приносили контратаки во главе с ди марией, озилом и роналду.
2. то, о чем ты говоришь - психологическая яма игроков и спасительный анчи. методы карло настолько разнились с переживаемыми командой в последний сезон, что игроки вдруг увидели в нем отца-спасителя и дальше этот коннект уже не пропадал.
чорт, заностальгировал по этим временам. харизма моу размером в планету земля. другого такого нет. такие нужны реалу. которые после ухода винисиуса подтрибунку после замены, засунут его еще глубже под бернабеу, к газонам под американский футбол. месяца на 2. чтобы тот оттуда вышел не меньше чем роналду.
фух, длинный комментарий вышел. спасибо друг, за вопрос) или ты ничего не спрашивал
— Мой «Реал» всегда будет играть здорово, станет атаковать и побеждать. Но иногда нам придется выстраивать игру в другом ключе. Я не могу гарантировать, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но я могу гарантировать, что мы никого не будем бояться. Бояться будут нас»
так и было чорт побери вплоть до последнего кубка лч. когда реалу забивали, даже играя в качественный футбол, но радоваться не спешили. коленки предательски начинали подрагивать, а глазки бегать посматривая то на рамоса, то на роналду или бензема.
и в какой-то момент ломались.
реал сначала возвращал паритет, а потом отправлял тактиков-шмактиков праздновать серебро.
парируя заранее всяких умников - не надо тут про судейство, будет полезней в параллельной ветке передернуть на сольные проходы месси - они действительно были хороши.