Марсело заглянул на подкаст к старому товарищу – Икеру Касильясу. Экс-голкипер попросил бразильца вспомнить эпоху Жозе Моуринью в «Мадриде». Марсело рассмеялся, отвечая на вопрос:

«Я всегда до смерти был предан клубу и тренеру. Я помню те самые матчи с «Барселоной» и все такое. Это было безумием!

Помню один матч лиги, вроде играли с «Рекреативо», я, как мне кажется, провел отличную встречу. Так вот после матча в автобусе ко мне походит Моуринью и говорит: «Марсело, ты лучший, невероятный, просто топ, топ, топ». Я вернулся домой таким счастливым! Но вот в следующем матче я был ужасен, тогда Моуринью сказал мне: «Ты был как дерьмо, что ты творил?» В один день ты хорош, в другой – наоборот.

Но мне это нравилось, я у него многому научился. Думаю, он изменил во мне некоторые установки, сделал меня более агрессивным и все в таком духе.

Вот еще история. На одной из тренировок в 2010-м, как раз после того, как меня не взяли на чемпионат мира, он спросил, знаю ли я, почему меня не включили в состав сборной на мундиаль. Я отвечаю: «Не знаю. Наверное, потому что тренер не захотел». А он мне говорит: «Нет, тебя не взяли, потому что ты ни черта не защищаешь, ты чертовски плох».

Бразилец признался, что последующий разговор с Жозе помог ему обрести уверенность. А на том мундиале чемпионом мира стала Испания – с Касильясом в воротах.

Метод кнута и пряника по-португальски.