«Мадрид» хочет оставить Хоселу на следующий сезон. Игрока ценят по нескольким причинам
«Реал» решил оставить Хоселу в команде на следующий сезон, сообщает Diario AS. Сейчас «королевский клуб» арендует нападающего у «Эспаньола».
Хоселу произвел отличное впечатление на руководство клуба. «Мадрид» хочет, чтобы испанец стал частью будущих проектов команды. О том, что «сливочные» будут рассчитывать на нападающего в следующем сезоне, писал и The Athletic.
Несмотря на то, что в прошлом месяце Хоселу исполнилось 34 года, в его лице руководство видит недорогое усиление – игрока, способного помочь команде, выйдя на поле с замены. В этом сезоне нападающий провел за «сливочных» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. 14 раз Хоселу начинал встречу в старте.
«Реал» также ценит отношение игрока к клубу, добавляет Diario AS. Хоселу – воспитанник «Мадрида». Он часто говорит о своей глубокой любви к «сливочным».
В следующем сезоне атакую «королевского клуба» усилит Эндрик и, вероятно, Килиан Мбаппе. Так что Хоселу придется серьезно побороться за свое место на поле.
Ранее издание Relevo сообщало, что испанцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Но «Мадрид» не хочет отпускать опытного и преданного игрока, который летом будет стоить менее 2 млн евро.
Что думаете о планах «Реала» на Хоселу?