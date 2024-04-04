«Мадрид» хочет оставить Хоселу на следующий сезон. Игрока ценят по нескольким причинам

«Реал» решил оставить Хоселу в команде на следующий сезон, сообщает Diario AS . Сейчас «королевский клуб» арендует нападающего у «Эспаньола».

Хоселу произвел отличное впечатление на руководство клуба. «Мадрид» хочет, чтобы испанец стал частью будущих проектов команды. О том, что «сливочные» будут рассчитывать на нападающего в следующем сезоне, писал и The Athletic .

Несмотря на то, что в прошлом месяце Хоселу исполнилось 34 года, в его лице руководство видит недорогое усиление – игрока, способного помочь команде, выйдя на поле с замены. В этом сезоне нападающий провел за «сливочных» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. 14 раз Хоселу начинал встречу в старте.

«Реал» также ценит отношение игрока к клубу, добавляет Diario AS. Хоселу – воспитанник «Мадрида». Он часто говорит о своей глубокой любви к «сливочным».

В следующем сезоне атакую «королевского клуба» усилит Эндрик и, вероятно, Килиан Мбаппе. Так что Хоселу придется серьезно побороться за свое место на поле.

Ранее издание Relevo сообщало , что испанцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Но «Мадрид» не хочет отпускать опытного и преданного игрока, который летом будет стоить менее 2 млн евро.

Что думаете о планах «Реала» на Хоселу?