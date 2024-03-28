«Ущипываю себя, когд играю на «Бернабеу». Джуд признался, что не ждал успех в карьере так рано

Дебютный сезон Джуда Беллингема в мадридском «Реале» превзошел все возможные ожидания. У полузащитника все идет настолько хорошо, что он сам не может поверить, что все это реально. В интервью Sky News англичанин сказал:

«Я просыпаюсь и ущипываю себя, когда играю за сборную Англии на «Уэмбли» или на «Бернабеу» за «Реал Мадрид». Я и мечтать не мог, что это случится так рано, но я благодарен всем, кто сыграл роль в моем пути.

У меня очень хорошая поддержка - семья, друзья. Они поддерживают меня, помогают мне наслаждаться каждым днем и приходить домой, чувствуя себя вполне нормально.

Я не чувствую себя ребенком, который находится на вершине. Я чувствую, что каждый день хожу на работу, как и все остальные, и мне просто повезло, что моя работа мне нравится».

С момента прибытия на «Бернабеу» Беллингем забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 31 матчах за «Реал». Джуд до сих пор остается лучшим бомбардиром Ла Лиги.