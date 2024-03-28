Историческое видео: Эндрик забил гол на стадионе «Реала», еще даже не став игроком клуба

Сколько у него еще впереди голов на «Бернабеу»?

Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за сборную Бразилии. 17-летний форвард «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», отличился в матче против сборной Испании (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. Матч проходил на домашнем стадионе «Реала», игрок присоединится к клубу только летом, когда ему исполнится 18 лет.

В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену. Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые 2 гола за сборную Бразилии, Роналдо – 529 минут.