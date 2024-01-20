«Альмерия» раскатала защиту «Мадрида» за 37 секунд. Грубую обрезку допустил Начо
Быстрый гол на «Бернабеу».
В 21 туре Ла Лиги «Реал Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» принимает идущую на последнем месте «Альмерию». Аутсайдеру испанского чемпионата удалось огорчить Кепу Аррисабалагу уже на 37-й секунде матча.
Помог это сделать Ларжи Рамазани Начо, который в довольно простой ситуации, хоть и под давлением, отдал неточный и слабый пас на фланг.
«Альмерия» перехватила передачу и организовала быструю контратаку.
У «Мадрида» была последняя возможность спастись, но Антонио Рюдигер завис в полупозиции и упустил игрока за спину. Тому оставалось только переиграть Кепу.
Испанец выбросил ногу, но отразить удар Рамазани не смог. Мяч заскочил в ворота.