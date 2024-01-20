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«Альмерия» раскатала защиту «Мадрида» за 37 секунд. Грубую обрезку допустил Начо

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Быстрый гол на «Бернабеу».

В 21 туре Ла Лиги «Реал Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» принимает идущую на последнем месте «Альмерию». Аутсайдеру испанского чемпионата удалось огорчить Кепу Аррисабалагу уже на 37-й секунде матча.

Помог это сделать Ларжи Рамазани Начо, который в довольно простой ситуации, хоть и под давлением, отдал неточный и слабый пас на фланг.

«Альмерия» перехватила передачу и организовала быструю контратаку.

У «Мадрида» была последняя возможность спастись, но Антонио Рюдигер завис в полупозиции и упустил игрока за спину. Тому оставалось только переиграть Кепу.

Испанец выбросил ногу, но отразить удар Рамазани не смог. Мяч заскочил в ворота.

5 комментариев
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Легендарная оборона Реала вернулась. Фух, я уж было испугался за этих ребят
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это точно реал или ...
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сначала не мог понять, что за Ларжи Рамазани Начо
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Типичная игра в обороне от Мадрида в январе месяца любого года)
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