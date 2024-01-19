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Первый гол Хоселу за «Реал»: заменил Бензема и получил ассист от Роналду. Сегодня игра против той же команды

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В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Альмерией», борющейся за сохранение места в Ла Лиге. Для Хоселу этот поединок станет особенным: ранее он уже встречался с андалусийцами на «Сантьяго Бернабеу» более десяти лет назад.

Напомним, что нападающий впервые подписал контракт с «Мадридом» в 2009 году. Испанец должен был стать дублером Криштиану Роналду и Карима Бензема, но был продан в «Хоффенхайм» в 2012-м.

Однако ему все же удалось дебютировать за клуб, когда «белые» встречались с «Альмерией» на домашнем стадионе в мае 2011-го. Более того, он забил всего через шесть минут после выхода на поле вместо Бензема.

А Криштиану ему ассистировал.

Хоселу вернулся на «Бернабеу» в 33 года, когда «Лос-Бланкос» взяли его в аренду на сезон у «Эспаньола». За 28 матчей в белой футболке он забил десять голов и отдал четвре ассиста.

5 комментариев
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Тот Реал Моуриньо 2010-11 был настолько силен что почти в каждом матче Ла Лиги на разгромном счете обыграли ! Они часто забивали 6-7-8 голов в одном матче!

Реал -Альмерия 8:1(хет трик Адебайор)
Валенсия-Реал 3:6 (хет трик Игуаина)
Реал -Малага 7:0 (хет трик Роналду)
Реал-Депортиво 6:1 (дубль Роналду)
Реал-Расинг 6:1 (покер Роналду)
Севилия-Реал 2:6 (покер Роналду)

а также множество матчи где Реал наколотил 4-5 голов!
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Техника Озила 🔥
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Есть Хоселу, но нет Роналду и Озила. Какой же состав тогда был у Реала...
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Хоселу самый недооценённый игрок Реала . Даже Браим сегодня котируется выше чем Хоселу , и очень зря !
Если бы не Джуд то можно было бы говорить что Хоселу лучший трансфер Реала !
Таранный форвард с великолепной игрой головой, да кривоногий, но если бы он играл ногами как головой у него был бы совсем другой ценник .
Хоселу выходит и забивает когда два бразильских твикса , нечего не могут придумать в атаке.
Именно Хоселу наглядно показал кто нужен Мадриду нападающий типа Черепашки или Таран типа Викинга . В любом случае мое бескрайнее уважение Кракену -Хоселу !
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В центре внимания Криш и Хоселу, а я смотрю на Озила. Столько лет прошло, уже и забыл, что Месут был способен на такие ускорения оО
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