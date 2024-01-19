Первый гол Хоселу за «Реал»: заменил Бензема и получил ассист от Роналду. Сегодня игра против той же команды

В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Альмерией», борющейся за сохранение места в Ла Лиге. Для Хоселу этот поединок станет особенным: ранее он уже встречался с андалусийцами на «Сантьяго Бернабеу» более десяти лет назад.

Напомним, что нападающий впервые подписал контракт с «Мадридом» в 2009 году. Испанец должен был стать дублером Криштиану Роналду и Карима Бензема, но был продан в «Хоффенхайм» в 2012-м.

Однако ему все же удалось дебютировать за клуб, когда «белые» встречались с «Альмерией» на домашнем стадионе в мае 2011-го. Более того, он забил всего через шесть минут после выхода на поле вместо Бензема.

А Криштиану ему ассистировал.

Хоселу вернулся на «Бернабеу» в 33 года, когда «Лос-Бланкос» взяли его в аренду на сезон у «Эспаньола». За 28 матчей в белой футболке он забил десять голов и отдал четвре ассиста.