Первый гол Хоселу за «Реал»: заменил Бензема и получил ассист от Роналду. Сегодня игра против той же команды
В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Альмерией», борющейся за сохранение места в Ла Лиге. Для Хоселу этот поединок станет особенным: ранее он уже встречался с андалусийцами на «Сантьяго Бернабеу» более десяти лет назад.
Напомним, что нападающий впервые подписал контракт с «Мадридом» в 2009 году. Испанец должен был стать дублером Криштиану Роналду и Карима Бензема, но был продан в «Хоффенхайм» в 2012-м.
Однако ему все же удалось дебютировать за клуб, когда «белые» встречались с «Альмерией» на домашнем стадионе в мае 2011-го. Более того, он забил всего через шесть минут после выхода на поле вместо Бензема.
А Криштиану ему ассистировал.
Хоселу вернулся на «Бернабеу» в 33 года, когда «Лос-Бланкос» взяли его в аренду на сезон у «Эспаньола». За 28 матчей в белой футболке он забил десять голов и отдал четвре ассиста.
Реал -Альмерия 8:1(хет трик Адебайор)
Валенсия-Реал 3:6 (хет трик Игуаина)
Реал -Малага 7:0 (хет трик Роналду)
Реал-Депортиво 6:1 (дубль Роналду)
Реал-Расинг 6:1 (покер Роналду)
Севилия-Реал 2:6 (покер Роналду)
а также множество матчи где Реал наколотил 4-5 голов!
Если бы не Джуд то можно было бы говорить что Хоселу лучший трансфер Реала !
Таранный форвард с великолепной игрой головой, да кривоногий, но если бы он играл ногами как головой у него был бы совсем другой ценник .
Хоселу выходит и забивает когда два бразильских твикса , нечего не могут придумать в атаке.
Именно Хоселу наглядно показал кто нужен Мадриду нападающий типа Черепашки или Таран типа Викинга . В любом случае мое бескрайнее уважение Кракену -Хоселу !