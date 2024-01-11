«Реал» подарил «Атлетико» три гола – где главная уязвимость в составе Анчелотти?

Мадридский «Реал» с трудом разобрался с «Атлетико» (5:3) в дополнительное времени и вышел в финал Суперкубка Испании. Но счет на табло говорит о том, что для подопечных Карло Анчелотти в этот вечер не все было гладко.

«Реал» начал неубедительно, когда Эрмосо, оставшись без опеки Начо, забил легким ударом головой. Кепа мог бы выйти на мяч, но оказался в полупозиции, наблюдая за ситуацией.

Спустя мгновение «Атлети» мог забить второй гол, но Альваро Мората чуть промахнулся. А на 37 минуте Начо ошибся в передаче и Гризманн, воспользовавшись свободным пространством, сделал счет 2:2.

В третьем пропущенном виноват Кепа: привез автогол, плохо выбив мяч.

Все ошибки были допущены игроками важнейшими игроками обороны – центральным защитником и вратарем.