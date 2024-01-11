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«Реал» подарил «Атлетико» три гола – где главная уязвимость в составе Анчелотти?

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Мадридский «Реал» с трудом разобрался с «Атлетико» (5:3) в дополнительное времени и вышел в финал Суперкубка Испании. Но счет на табло говорит о том, что для подопечных Карло Анчелотти в этот вечер не все было гладко.

«Реал» начал неубедительно, когда Эрмосо, оставшись без опеки Начо, забил легким ударом головой. Кепа мог бы выйти на мяч, но оказался в полупозиции, наблюдая за ситуацией.

Спустя мгновение «Атлети» мог забить второй гол, но Альваро Мората чуть промахнулся. А на 37 минуте Начо ошибся в передаче и Гризманн, воспользовавшись свободным пространством, сделал счет 2:2.

В третьем пропущенном виноват Кепа: привез автогол, плохо выбив мяч.

Все ошибки были допущены игроками важнейшими игроками обороны – центральным защитником и вратарем.

2 комментария
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Уже все эксперты написали, что это не Начо ошибся, а Лука должен был фолить и Рюдигер застыл в полупозиции, плюс Тчуамени сыграл пассивно
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Глупо винить Начо во втором голе, там выключился Чуамени, Рюдигер был в полу позиции, а Модрич ничего не сумел сделать, так что не вижу никаких проблем с испанцем в этом эпизоде. А вот в первом голе Начо должен был работать по забившему гол игроку, он, а не Родриго, который глазами проводил мяч в сетку. Третий гол явная ошибка Кепы, у которого всегда были проблем с выходами, но тут и Симеоне знает на что надавить. Проблема была в не сыгранности пары центральных защитников и плохой форме Чуамени после травмы.
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