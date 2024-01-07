Гюлер в первом матче за «Реал» отбирал штрафной у ветерана клуба. Удивились даже соперники
В 1/32 Копа дель Рей «Реал Мадрид» на выезде встречался с «Арандиной».
На 18-й минуте, когда «бланкос» готовились исполнить штрафной удар, Арда Гюлер, который в субботу впервые вышел на поле, проявил инициативу, забрав мяч.
Дани Себальос вмешался, пытаясь отобрать мяч у юноши.
18-летний футболист с удивительным самообладанием стоял на своем, не выпуская мяч из рук и ничуть не испугавшись старшего игрока.
Даже игрока «Арандины» это впечатлило.
Гюлер сам воспользовался моментом, но попал в штангу.