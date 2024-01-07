Гюлер в первом матче за «Реал» отбирал штрафной у ветерана клуба. Удивились даже соперники

В 1/32 Копа дель Рей «Реал Мадрид» на выезде встречался с «Арандиной».

На 18-й минуте, когда «бланкос» готовились исполнить штрафной удар, Арда Гюлер, который в субботу впервые вышел на поле, проявил инициативу, забрав мяч.

Дани Себальос вмешался, пытаясь отобрать мяч у юноши.

18-летний футболист с удивительным самообладанием стоял на своем, не выпуская мяч из рук и ничуть не испугавшись старшего игрока.

Даже игрока «Арандины» это впечатлило.

Гюлер сам воспользовался моментом, но попал в штангу.