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Гюлер в первом матче за «Реал» отбирал штрафной у ветерана клуба. Удивились даже соперники

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В 1/32 Копа дель Рей «Реал Мадрид» на выезде встречался с «Арандиной».

На 18-й минуте, когда «бланкос» готовились исполнить штрафной удар, Арда Гюлер, который в субботу впервые вышел на поле, проявил инициативу, забрав мяч.

Дани Себальос вмешался, пытаясь отобрать мяч у юноши.

18-летний футболист с удивительным самообладанием стоял на своем, не выпуская мяч из рук и ничуть не испугавшись старшего игрока.

Даже игрока «Арандины» это впечатлило.

Гюлер сам воспользовался моментом, но попал в штангу.

3 комментария
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Он хотяб в штангу попал бил бы себо попал бы в небо
главное, что бы ты сам понимал, что ты написал ))
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Себа-ветеран запаса.только мельтешил на поле.
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