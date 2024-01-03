Анчелотти рассказал о будущем Крооса, Модрича и Начо в «Мадриде». Их контракты истекают через полгода

«Реал» готовится к первому матчу в новом году. В рамках 19-го тура Ла Лиги «королевский клуб» сыграет с «Мальоркой».

На предматчевой пресс-конференции журналисты попросили Анчелотти рассказать о планах «Мадрида» на футболистов, чьи контракты заканчиваются летом. Слова Карло передает Marca:

«Лука Модрич, Тони Кроос и Начо сами решат, что будут делать. Их будущее находится в их собственных руках».

Соглашения Модрича, Крооса, Начо, а также Лукаса Васкеса истекают 30 июня 2024 года. Как правило, «Реал» не предлагает контракты сроком более года игрокам старше 30 лет. Логично предположить, что руководство «королевского клуба» будет ориентироваться на игру футболистов в нынешнем сезоне, принимая решение о продлении контрактов.

Ветераны «Мадрида» все еще значимы для команды. Кроос является лучшим ассистентом Ла Лиги с шестью голевыми на счету. Васкес в матче с «Алавесом» забил победный гол на 90-й минуте. Модрич в свои 38 здорово помогает команде в полузащите, особенно на фоне кризиса травм в клубе.

А вот судьба Начо может вызвать небольшое беспокойство у поклонников клуба. Результативными действиями защитник в этом сезоне не отметился, зато успел получить две красные карточки. Он пропустит игру с «Мальоркой».

Как и сказал Анчелотти, многое будет зависеть от желания самих игроков. Кроос, к примеру, никогда не скрывал своего намерения попрощаться с футболом, находясь в достойной форме. Тони уже думает о своей жизни после игровой карьеры: в 2024 году в Германии появится медиалига, основанная полузащитником «Реала».

Как думаете, кто из ветеранов «Мадрида» продлит контракт с клубом?