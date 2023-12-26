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Тибо Куртуа восстанавливается от тяжелой травмы, но не забывает отдыхать: замечен с женой на матче НБА🏀

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Вернется на поле только в следующем году.

В начале августа вратарь «Реала» порвал крестообразную связку колена и перенес операцию. Бельгиец получил травму на тренировке команды.

Тибо получил повреждение, когда делал сэйв, вратарь опирался на левую ногу, когда у него подвернулось колено.

В лучшем случае Куртуа сможет вернуться на поле в апреле следующего года, сообщает The Athletic. Но есть вероятность того, что голкипер вообще не сможет сыграть в новом сезоне.

Пока вратарь проходит курс реабилитации, но не забывает и про выход в свет - на этот раз они с женой были замечены в Майами.

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