  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)
6

КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)

КЧМ-2029 пройдет летом, ФИФА не хочет 48 команд и планирует отборочный плей-офф.

ФИФА сообщила континентальным конфедерациям, что следующий чемпионат мира среди клубов состоится летом 2029 года, пишет Guardian.

Такое решение, скорее всего, приведет к автоматическому отклонению заявки Катара на проведение турнира. Отмечается, что претендовать на его организацию могут Испания и Марокко. 

За счет проведения КЧМ летом, а не зимой (что могло случиться в случае одобрения заявки Катара) ФИФА рассчитывает на более благоприятное отношение к турниру со стороны европейских лиг. 

ФИФА также уведомила конфедерации, что в турнире 2029 года планируется участие большего числа команд, чем в этом году. В турнире в США приняли участие 32 команды, а победителем стал «Челси», получивший 85 миллионов фунтов призовых. 

Утверждается, что в расширении числа участников турнира до 48 команд заинтересованы сами клубы. При этом именно такое количество на турнире 2029 года не гарантировано. 

ФИФА изучает вариант с расширением числа участников за счет проведения отборочных матчей плей-офф за право участия в турнире. В международной федерации считают, что такие игры могут привлечь больше внимания к соревнованию и повысить стоимость телевизионных прав.

В организации считают успешным опыт этого года, когда из-за отстранения мексиканского «Леона» специальный матч плей-офф за право сыграть на турнире провели «Лос-Анджелес» (США) и «Америка» (Мексика).

Ожидается, что формат с раундом плей-офф из одного матча создаст меньше неудобств для игроков, чем увеличение числа матчей с 64 до 104 при увеличении числа участников основного турнира с 32 до 48. 

Кроме того, в будущем ФИФА может перейти к проведению КЧМ раз в 2 года, а не в 4. Но этот вопрос будет обсуждаться только после 2030 года. 

Увольнять ли Семака?44992 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Guardian
logoЧелси
logoчемпионат мира среди клубов
logoФИФА
logoЛеон
logoУЕФА
Конфедерация футбола Южной Америки
logoАмерика
logoЛос-Анджелес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава АПЛ недоволен организацией КЧМ: «С лигами и игроками вообще не консультировались насчет сроков проведения и календаря»
315 августа, 07:42
Пять вопросов Лукомского к клубному ЧМ
23124 июля, 05:05
ФИФА назвала «Челси» первым чемпионом мира. Но ведь турниру 65 лет!
2623 июля, 08:20
КЧМ очень выгоден для клубов. Средние призовые выше, чем в ЛЧ
7416 июля, 18:03
Главные новости
«Мне не нравятся симуляции, тебя еле задели, а падаешь, будто убийственно ушатали. Как тренер могу понять, как мужчина – никогда». Мастер спорта по боксу Степанов о футболистах
1013 минут назад
«Челси» предложил 50 млн евро за Фермина. Продажа решит все проблемы «Барсы» с фэйр-плей (Diario Sport)
2729 минут назад
Директор «Пари НН» Удальцов о готовности Мостового возглавить команду: «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно»
1234 минуты назад
Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»
4948 минут назад
Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лионом». Их не пустят на стадион и в центр города в день игры
6сегодня, 12:33
Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»
94сегодня, 12:32
Чуквуэмека перешел в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами. Контракт – до 2030 года
20сегодня, 12:11Фото
«Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен
23сегодня, 11:44
Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»
61сегодня, 11:28
Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут»
56сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» надеется договориться о трансфере Гарначо до конца недели, «МЮ» отклонил несколько предложений и требует 50 млн евро. Контракт с вингером согласован (talkSPORT)
511 минут назад
Федор Смолов встретился с игроками BetBoom Team по Доте: «Будем вместе готовиться к Инту»
329 минут назад
Пенья продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Сегодня объявят об аренде в «Эльче», это позволит зарегистрировать Шченсного (Mundo Deportivo)
149 минут назад
«Кристал Пэлас» близок к покупке Пино из «Вильярреала» за 50 млн евро
8сегодня, 12:15
Палмер пропустил тренировку «Челси». С «Вест Хэмом» он не играл из-за травмы паха
5сегодня, 12:03
Пети об «Арсенале»: «Они обыграли «МЮ» в отвратительном матче, но набрали три очка. Сака слишком изолирован справа, а Эдегор – единственный истинный плеймейкер, им нужно еще 1-2 подписания»
13сегодня, 11:57
«Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)
7сегодня, 11:32
Агент Барриоса о желании хавбека вернуться в Колумбию: «Эта информация неправдива»
3сегодня, 11:02
«Ахмат» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:35
Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»
28сегодня, 10:27