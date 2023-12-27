«Реал» ищет центральных защитников: уже есть 4 варианта. Здесь не только Варан

Скауты «Реала» определились с кандидатами для усиления позиции центрального защитника после травм Милитао и Алабы, сообщает Diario AS.

Рафаэль Варан. Это беспроигрышный вариант, ведь француз играл важную роль в успехах «Мадрида» в 2010-х. Его возвращение на «Бернабеу» из «Юнайтед» обойдется примерно в 20 млн евро.

Рафа Марин. 21-летний футболист является игроком «Мадрида», но сейчас в аренде в «Алавесе», где получает игровое время. Однако в его контракте нет пункта, позволяющего мадридцам вернуть Рафу досрочно, поэтому придется договариваться с «Алавесом».

Роберт Ренан. 20-летний футболист считается большим талантом, и «Мадрид» давно следит за ним. Сейчас Ренан играет за петербургский «Зенит», поэтому есть вопросы, как вести дела с российским клубом, учитывая санкции.

Гоналу Инасиу. Защитник лиссабонского «Спортинга» – один из самых горячих вариантов на трансферном рынке: «Арсенал» и «Ливерпуль» также рассматривают возможность приобретения 22-летнего игрока. В его контракте есть клаусула об отступных в размере 60 миллионов евро, и пока неясно, захочет ли «Мадрид» выложить такую сумму за португальца.