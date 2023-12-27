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Экс-партнеры Ди Стефано по «Мадриду» сравнил Альфредо с Беллингемом. Назвали главное различие между игроками

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Футбол Футбол

Когда разговор заходит о легендах «Мадрида», одним из первых на ум приходит Альфредо Ди Стефано. Нападающий закончил игровую карьеру в 1966 году, с тех пор в «королевском клубе» зажглось много звезд, сейчас ярче остальных сияет Джуд Беллингем.

В конце ноября англичанин побил рекорд Ди Стефано, забив наибольшее количество голов (15) в первых 15-ти официальных матчах игрока в составе «сливочных». Альфредо за тот же отрезок забил 13 мячей.

Экс-партнеры Ди Стефано по «Мадриду» рассказали об игре бывшего одноклубника и сравнили Альфредо с Джудом. Первым свое мнение выразил Антонио Руис. Слова испанца передает The Athletic:

«Сравнение? Я всегда говорил одну вещь и продолжу ее повторять. Когда вы говорите о Ди Стефано, вы говорите о Ди Стефано. И на этом точка.

Ди Стефано оборонялся, мы отбирали мяч, передавали его Пако Хенто, который делал навес, а он [Ди Стефано] замыкал. Альфредо был невероятен в этом аспекте. Он не был классическим центрфорвардом, потому что играл по всему полю. Для него не имело значения, у кого отбирать мяч, он шел на любого соперника».

Затем слово взял Мануэль Буэно:

«Альфредо был цельным игроком. Беллингем тоже играет не как нападающий, он находится сзади, как Ди Стефано. Но вот, в чем отличие: Альфредо играл, прося мяч у голкипера, а затем из глубины мог доставить его до ворот».

Разумеется, пока рано ставить Джуда в один ряд с игроками уровня Ди Стефано. Но у молодого англичанина есть все шансы войти в историю «королевского клуба».

А вы верите в успех Беллингема?

2 комментария
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Верю,меня он удивил ,не ожидал от него такой жести на поле
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Если сравнивать нынешних игроков с прошлыми, нынешние намного превосходят прошлых игроков, футбол не стоит на месте, во времена ди Стефано футбол был не таким как сейчас. Сейчас все сложно, обыгрывать не так легко, да и забивать. Голкиперы сейчас на много сильнее чем в те времена и защитники сильнее.
Поле, мячи, все все уже другое.
Я фанат Барселоны, но Беллингем в таком юном возрасте уже бьет рекорды, и с каждым матчем он все больше удивляет.
Пеле, Марадона, Ди Стефано это другой уровень футбола. Какими бы они не были профи в свое время, нынешние футболисты по уровню намного выше.
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