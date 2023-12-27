Экс-партнеры Ди Стефано по «Мадриду» сравнил Альфредо с Беллингемом. Назвали главное различие между игроками

Когда разговор заходит о легендах «Мадрида», одним из первых на ум приходит Альфредо Ди Стефано. Нападающий закончил игровую карьеру в 1966 году, с тех пор в «королевском клубе» зажглось много звезд, сейчас ярче остальных сияет Джуд Беллингем.

В конце ноября англичанин побил рекорд Ди Стефано, забив наибольшее количество голов (15) в первых 15-ти официальных матчах игрока в составе «сливочных». Альфредо за тот же отрезок забил 13 мячей.

Экс-партнеры Ди Стефано по «Мадриду» рассказали об игре бывшего одноклубника и сравнили Альфредо с Джудом. Первым свое мнение выразил Антонио Руис. Слова испанца передает The Athletic:

«Сравнение? Я всегда говорил одну вещь и продолжу ее повторять. Когда вы говорите о Ди Стефано, вы говорите о Ди Стефано. И на этом точка.

Ди Стефано оборонялся, мы отбирали мяч, передавали его Пако Хенто, который делал навес, а он [Ди Стефано] замыкал. Альфредо был невероятен в этом аспекте. Он не был классическим центрфорвардом, потому что играл по всему полю. Для него не имело значения, у кого отбирать мяч, он шел на любого соперника».

Затем слово взял Мануэль Буэно:

«Альфредо был цельным игроком. Беллингем тоже играет не как нападающий, он находится сзади, как Ди Стефано. Но вот, в чем отличие: Альфредо играл, прося мяч у голкипера, а затем из глубины мог доставить его до ворот».

Разумеется, пока рано ставить Джуда в один ряд с игроками уровня Ди Стефано. Но у молодого англичанина есть все шансы войти в историю «королевского клуба».

А вы верите в успех Беллингема?