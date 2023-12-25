«Реал Мадрид» примет «окончательное решение» о будущем шести игроков в январе
1 января «Реал Мадрид» примет окончательное решение о будущем шести игроков, которые летом смогут покинуть клуб, сообщает издание Diario AS.
Вот футболисты, ожидающие решения клуба в январе:
Тони Кроос. Ветеран хорошо выступает в этом сезоне и является лидером по результативным передачам «Реала» - в его активе их шесть.
Лука Модрич. Хорвату 38 лет, но он по-прежнему способен играть каждые три дня, не проявляя признаков усталости.
Начо. В последнее время капитан допускает ряд ошибок. Если «Мадрид» подпишет нового центрального защитника, он уйдет.
Хоселу. Годовая аренда нападающего пока идет хорошо: он забил 8 голов, несмотря на то, что провел всего 10 игр.
Кепа. Вратарь находится в той же позиции, что и Хоселу, но пока еще не всех убедил.
Лукас Васкес. Нападающий, ставший правым защитником, в последнее время впечатляет, а календарный год Лукас завершил победным голом в ворота «Алавеса».
В соответствии с политикой клуба игроки старше 30 лет не могут рассчитывать на продление контрактов больше, чем на год.
Пишите в комментариях, кто на ваш взгляд должен остаться в команде.
откуда такая инфа? Начо, на секунду, капитан клуба, пусть и не очень скиловый. Сам он никуда точно не собирается, и гнать его нет смысла ибо спокойно сидит на замене