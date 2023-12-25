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«Реал Мадрид» примет «окончательное решение» о будущем шести игроков в январе

Лука Модрич Лука Модрич
Тони Кроос Тони Кроос
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Начо Фернандес Начо Фернандес
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Хоселу Хоселу
Футбол Футбол

1 января «Реал Мадрид» примет окончательное решение о будущем шести игроков, которые летом смогут покинуть клуб, сообщает издание Diario AS.

Вот футболисты, ожидающие решения клуба в январе:

Тони Кроос. Ветеран хорошо выступает в этом сезоне и является лидером по результативным передачам «Реала» - в его активе их шесть.

Лука Модрич. Хорвату 38 лет, но он по-прежнему способен играть каждые три дня, не проявляя признаков усталости.

Начо. В последнее время капитан допускает ряд ошибок. Если «Мадрид» подпишет нового центрального защитника, он уйдет.

Хоселу. Годовая аренда нападающего пока идет хорошо: он забил 8 голов, несмотря на то, что провел всего 10 игр.

Кепа. Вратарь находится в той же позиции, что и Хоселу, но пока еще не всех убедил.

Лукас Васкес. Нападающий, ставший правым защитником, в последнее время впечатляет, а календарный год Лукас завершил победным голом в ворота «Алавеса».

В соответствии с политикой клуба игроки старше 30 лет не могут рассчитывать на продление контрактов больше, чем на год.

Пишите в комментариях, кто на ваш взгляд должен остаться в команде.

6 комментариев
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Если «Мадрид» подпишет нового центрального защитника, он уйдет.
откуда такая инфа? Начо, на секунду, капитан клуба, пусть и не очень скиловый. Сам он никуда точно не собирается, и гнать его нет смысла ибо спокойно сидит на замене
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Жаль с кантеры никто не выходит, Начо и Карвахаль последние кто пробились
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из этого списка думаю надо оставлять Хоселу . Выходя на замену он ВСЕГДА усложняет жизнь защитникам соперника , даже транжиря голевые моменты .Хоселу Стоит каждого потраченного цента из 500 тыров.
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У Хоселу точно не 8 голов за 10 игр
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В случае Тони и Луки клуб ждёт их решения по контрактам. И тот, и другой останутся, если захотят сами.
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Ответ Капитан Кек
Если «Мадрид» подпишет нового центрального защитника, он уйдет. откуда такая инфа? Начо, на секунду, капитан клуба, пусть и не очень скиловый. Сам он никуда точно не собирается, и гнать его нет смысла ибо спокойно сидит на замене
контракт до лета. Просто не продлят
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