«Реал Мадрид» примет «окончательное решение» о будущем шести игроков в январе

1 января «Реал Мадрид» примет окончательное решение о будущем шести игроков, которые летом смогут покинуть клуб, сообщает издание Diario AS.

Вот футболисты, ожидающие решения клуба в январе:

Тони Кроос. Ветеран хорошо выступает в этом сезоне и является лидером по результативным передачам «Реала» - в его активе их шесть.

Лука Модрич. Хорвату 38 лет, но он по-прежнему способен играть каждые три дня, не проявляя признаков усталости.

Начо. В последнее время капитан допускает ряд ошибок. Если «Мадрид» подпишет нового центрального защитника, он уйдет.

Хоселу. Годовая аренда нападающего пока идет хорошо: он забил 8 голов, несмотря на то, что провел всего 10 игр.

Кепа. Вратарь находится в той же позиции, что и Хоселу, но пока еще не всех убедил.

Лукас Васкес. Нападающий, ставший правым защитником, в последнее время впечатляет, а календарный год Лукас завершил победным голом в ворота «Алавеса».

В соответствии с политикой клуба игроки старше 30 лет не могут рассчитывать на продление контрактов больше, чем на год.

Пишите в комментариях, кто на ваш взгляд должен остаться в команде.