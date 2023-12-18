Оказывается, Анчелотти заменил Беллингема не просто так. Все дело во фразе главного судьи

Решил поберечь парня из-за человека со свистком.

В матче 17 тура против «Вильярреала» Карло Анчелотти решил заменить Джуда Беллингема на 78-й минуте, выпустив вместо него Дани Себальоса. Могло показать, что хавбека отправили отдыхать по той причине, что на табло горел комфортный счет 4:1 и на тот момент команда в его услугах уже не нуждалась.

Однако по сообщениям испанского издания AS, причина была совсем не в этом. Оказывается, что Беллингема заменили из-за судьи матча Хорхе Фигероа Васкеса.

На 67-й минуте игры он показал англичанину желтую карточку. Источник утверждает, что Фигероа Васкес был очень зол на Беллингема во время игры. В одном из моментов он даже подошел к футболисту и прокричал ему в лицо фразу «Будь осторожен со мной».

Так как у Джуда уже было предупреждение, для Анчелотти такое поведение арбитра стало триггером к проведению замены. Очевидно, что при таком давлении вторая желтая карточка могла стать вопросом времени.

На данный момент в активе Беллингема уже есть три желтых карточки. Если он наберет еще две до 19 тура, то получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

В последнее время игрок также испытывает проблемы с плечом. Возможно, что это плюс еще один повод не использовать Джуда на протяжении всех 90 минут матча.