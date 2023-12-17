Говорит Мадрид
Блог

«Она занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане». Как Перес и Моуринью сломали репутацию Озила

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Месут Озил Месут Озил
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

Весной 2023 года Месут Озил закончил с футболом после карьеры, о которой мечтают многие мальчишки: выпустился из мощной акадамемии («Шальке»), попал в амбициозный клуб («Вердер»), засверкал и уехал в топ-команду (мадридский «Реал»).

Но после титулов в «Мадриде» и шоу в «Арсенале», Месут обленился и уехал на периферию: в «Фенербахче» и «Истанбул».

Озил исполнял неповторимые вещи на поле и влипал в такие же проблемы вне его.

Когда Месут был в «Мадриде», он стал жертвой болтовни Флорентино Переса – президент рассказал о деталях его личной жизни, которые из частной беседы разлетелись по всему миру:

«Озил пришел сюда в 21 год, он турок в 3-м поколении, и сейчас изучает Мадрид. Он расстался с девушкой и изменил образ жизни, начал встречаться с моделью из Милана. У него уже был частный самолет, поэтому он летал в Италию, тр###л ее и возвращался».

Через некоторое время Озил взбесил Моуринью, и Жозе сказал ему: «Эй, Озил, идиот, послушай меня, как если бы я был твоим отцом. Девушка, с которой ты встречаешься, занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане», включая тренерский штаб».

Что было дальше? Озил расстался с моделью.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всем можно, а Озилу нельзя? Он просто наверстал. Если 2 клуба там побывали+тренерские штабы, то, возможно, что-то там есть интересное)
+18
0
+18
Сколько можно этот пост публиковать? Читал его еще год назад вроде, а потом еще через полгода
+5
-1
+4
Так он не собирался на ней жениться. Он встречался с ней также, как и все из Интера и Милана. Проходил сексуальное обучение.
+3
-1
+2
так а что за модель-то? интересно же.
+1
0
+1
Моур в своём стиле))
0
0
0
Ответ Александр Бородин
Сколько можно этот пост публиковать? Читал его еще год назад вроде, а потом еще через полгода
Ты очень много читаешь того что не стоит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий