«Она занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане». Как Перес и Моуринью сломали репутацию Озила

Весной 2023 года Месут Озил закончил с футболом после карьеры, о которой мечтают многие мальчишки: выпустился из мощной акадамемии («Шальке»), попал в амбициозный клуб («Вердер»), засверкал и уехал в топ-команду (мадридский «Реал»).

Но после титулов в «Мадриде» и шоу в «Арсенале», Месут обленился и уехал на периферию: в «Фенербахче» и «Истанбул».

Озил исполнял неповторимые вещи на поле и влипал в такие же проблемы вне его.

Когда Месут был в «Мадриде», он стал жертвой болтовни Флорентино Переса – президент рассказал о деталях его личной жизни, которые из частной беседы разлетелись по всему миру:

«Озил пришел сюда в 21 год, он турок в 3-м поколении, и сейчас изучает Мадрид. Он расстался с девушкой и изменил образ жизни, начал встречаться с моделью из Милана. У него уже был частный самолет, поэтому он летал в Италию, тр###л ее и возвращался».

Через некоторое время Озил взбесил Моуринью, и Жозе сказал ему: «Эй, Озил, идиот, послушай меня, как если бы я был твоим отцом. Девушка, с которой ты встречаешься, занималась любовью со всеми в «Интере» и «Милане», включая тренерский штаб».

Что было дальше? Озил расстался с моделью.