📸🎥 Красивый жест «Мадрида». Исполнили мечту парнишки, который потерял всю семью

В сентябре 2023-го в Марокко произошло страшнейшее землетрясение. По данным Sky, катаклизм унес больше двух тысяч жизней, а число пострадавших превысило пять тысяч человек.

Абдеррахиму Ухиду было всего 14 лет, когда из-за землетрясения он потерял всю семью: дедушку, родителей, брата и сестру. На развалинах дома парень давал интервью местному телевидению, говорить было тяжело – подросток вытирал слезы футболкой «Мадрида».

«Реал» узнал о своем поклоннике из Марокко и решил подарить парню одно яркое воспоминание. Абдеррахима привезли в Мадрид, он познакомился с любимыми футболистами на базе «сливочных», получил футболку с автографами и прогулялся по «Бернабеу», даже в раздевалку заглянул.

Настоящий сюрприз был впереди: Абдеррахим на «Бернабеу» нанес символический удар перед встречей «Мадрида» с «Эспаньолом».

Приятный бонус для мальчишки: «сливочные» в особенном для Абдеррахима матче победили со счетом 2:0.

Побольше бы таких жестов от клубов.