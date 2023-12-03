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«Знаю, что подвожу Анчелотти». Беллиенгем рассказал, с чем он еще не справился в «Мадриде»

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Несколько дней назад Карло Анчелотти заявил, что единственный недостаток, который он увидел в Беллингеме – это плохой испанский. Джуд рассказал о трудностях, связанных с изучением местного языка:

«Я знаю, что в одном аспекте подвожу его. Я все еще не говорю по-испански. Извините, но с этим языком столько неожиданных препятствий. Мне трудно, признаюсь. В любом случае, я обещаю максимальную самоотдачу, гарантирую».

Из слов Беллингема можно понять, что он прилагает все усилия, чтобы быстро выучить иностранный язык. С заявленным уровнем самоотдачи он может свободно заговорить на испанском уже к следующему сезону.

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