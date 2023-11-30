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Беллингем объяснил, почему толкал Хоселу к болельщикам после результативной передачи в матче с «Наполи»

Хоселу Хоселу
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Хоселу упустил несколько моментов, прежде чем забил последний гол в матче против «Наполи», который завершился победой «сливочных» со счетом 4:2. Джуд Беллингем стал автором великолепной голевой передачи на Хоселу.

В то время как Хоселу жестом извинялся перед болельщиками за недостаточную результативность, Беллингем подтолкнул его к ним, убеждая его принять признание «Сантьяго Бернабеу».

Хоселу наконец согласился отпраздновать под влиянием Беллингема.

После матча Джуд объяснил свой жест: «Речь идет о том, чтобы подтолкнуть своего товарища по команде, своего друга. Мы знаем, на что он способен, когда мяч попадает в нужную зону. Сегодня он пробил несколько мимо ворот, но это жизнь нападающего».

«Я старался искать Хоселу около ворот соперника. Я так рад за него», — добавил Джуд.

8 комментариев
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Если честно, нет малейших даже сомнений, что Джуд лукавит. Он действительно переживал и обрадовался за товарища по команде. Это так круто, быть таким молодым, но таким зрелым и понимающим.

Да в принципе, в раздевалке очень хорошая атмосфера - и это супер важно.
+28
-1
+27
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Ответ Nerazzurri-88
То есть он лукавит без сомнений? Хоть перечитывай бред, который получается в результате.
Когда заметила - время на исправления прошло..только не ругайтесь, пожалуйста ((((
+6
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Ответ ZA.RMA
Если честно, нет малейших даже сомнений, что Джуд лукавит. Он действительно переживал и обрадовался за товарища по команде. Это так круто, быть таким молодым, но таким зрелым и понимающим. Да в принципе, в раздевалке очень хорошая атмосфера - и это супер важно.
То есть он лукавит без сомнений? Хоть перечитывай бред, который получается в результате.
+5
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Ответ Mustang Shelby
джуду всего 20лет, а это дерево кажется и ему 34 не стыдно
"Дерево" забило в 33 за этот календарный год 20 голов, например, для сравнения польская палка забила 28.
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