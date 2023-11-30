Беллингем объяснил, почему толкал Хоселу к болельщикам после результативной передачи в матче с «Наполи»

Хоселу упустил несколько моментов, прежде чем забил последний гол в матче против «Наполи», который завершился победой «сливочных» со счетом 4:2. Джуд Беллингем стал автором великолепной голевой передачи на Хоселу.

В то время как Хоселу жестом извинялся перед болельщиками за недостаточную результативность, Беллингем подтолкнул его к ним, убеждая его принять признание «Сантьяго Бернабеу».

Хоселу наконец согласился отпраздновать под влиянием Беллингема.

После матча Джуд объяснил свой жест: «Речь идет о том, чтобы подтолкнуть своего товарища по команде, своего друга. Мы знаем, на что он способен, когда мяч попадает в нужную зону. Сегодня он пробил несколько мимо ворот, но это жизнь нападающего».

«Я старался искать Хоселу около ворот соперника. Я так рад за него», — добавил Джуд.