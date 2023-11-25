Что произошло с Хоселу против «Кадиса»?! Мяч шел мимо ворот, но испанец не подправил его – офсайда не было

Хоселу провел еще одну незабываемую игру. В матче с «Кадисом» большую часть времени нападающий был незаметен, а когда все-таки оказался в центре внимания, то провалил игру.

Родриго и Хоселу вышли 2-в-0, и бразилец передал мяч испанцу. По какой-то причине Хоселу остановился и не коснулся мяча, дав ему вылететь за пределы поля. Скорее всего, он подумал, что находится в офсайде, но это было не так.

Счет на тот момент был 1:0, и у «Кадиса» были шансы сравнять счет, поэтому болельщики «Мадрида» обрушились на форварда.

💭: «Хоселу – худший нападающий, которого я видел за всю свою жизнь, я серьезно».

💭: «С Хоселу нужно как можно скорее расторгнуть контракт. Что за хрень?»

💭 «Мадрида»: «Похоже, Хоселу сказал: «Мы забиваем слишком много голов в этом клубе».

💭: «Я не знаю, почему Хоселу даже не попытался пробить, думая, что он в офсайде, когда мяч изначально мимо ворот».

💭: «Возможно, у Хоселу меньше мозгов, чем у Зидана волос».

💭: «И это наш единственный форвард до конца сезона😭😭😭».

💭: «Хоселу сегодня выдал диснеевский перфоманс».