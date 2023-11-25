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Что произошло с Хоселу против «Кадиса»?! Мяч шел мимо ворот, но испанец не подправил его – офсайда не было

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Хоселу провел еще одну незабываемую игру. В матче с «Кадисом» большую часть времени нападающий был незаметен, а когда все-таки оказался в центре внимания, то провалил игру.

Родриго и Хоселу вышли 2-в-0, и бразилец передал мяч испанцу. По какой-то причине Хоселу остановился и не коснулся мяча, дав ему вылететь за пределы поля. Скорее всего, он подумал, что находится в офсайде, но это было не так.

Счет на тот момент был 1:0, и у «Кадиса» были шансы сравнять счет, поэтому болельщики «Мадрида» обрушились на форварда.

💭: «Хоселу – худший нападающий, которого я видел за всю свою жизнь, я серьезно».

💭: «С Хоселу нужно как можно скорее расторгнуть контракт. Что за хрень?»

💭 «Мадрида»: «Похоже, Хоселу сказал: «Мы забиваем слишком много голов в этом клубе».

💭: «Я не знаю, почему Хоселу даже не попытался пробить, думая, что он в офсайде, когда мяч изначально мимо ворот».

💭: «Возможно, у Хоселу меньше мозгов, чем у Зидана волос».

💭: «И это наш единственный форвард до конца сезона😭😭😭».

💭: «Хоселу сегодня выдал диснеевский перфоманс».

9 комментариев

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xDe xDe
Да ничего там с Хоселу не произошло. Испанец - не топовый, но опытный форвард, и он бы не стал задумываться, в офсайде находится или нет. Тем более, на повторе (да даже на верхнем скрине) видно, что линию мяча Мато старательно выдерживал. Он оставлял мяч Родриго, который легко мог его догонять и закатывать в угол, если бы не остановился. Очевидно же. Действие Родриго было больше похоже на проброс мяча, чем на пас, который Хоселу ждал - в итоге и не стал трогать. Глупо, конечно - надо было вколачивать. Ну а сам Родриго не понял, хотя именно его действия к фейлу и привели, т.к. бразилец хотел забивать сам, а потом зачем-то передумал. В итоге нелепость получилась, но это именно случайная нелепость, не более)
С отзывом выше согласен полностью, коменты писали идиоты.
+37
-4
+33
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Максим Лысковец
Коменты писали идиоты.
+28
-3
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xDe xDe
Ответ Алмаз K
В целом Хоселу был плох сегодня, даже если пропустить данный эпизод! нормально не мог обработать мяч, все время на шаг не успевал.
Вот это верная оценка. Этот комичный случай - рандомная комедия, а гораздо важнее, что Хоселу в целом матч провёл весьма плохо.
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akaAzazello
Ответ xDe xDe
Да ничего там с Хоселу не произошло. Испанец - не топовый, но опытный форвард, и он бы не стал задумываться, в офсайде находится или нет. Тем более, на повторе (да даже на верхнем скрине) видно, что линию мяча Мато старательно выдерживал. Он оставлял мяч Родриго, который легко мог его догонять и закатывать в угол, если бы не остановился. Очевидно же. Действие Родриго было больше похоже на проброс мяча, чем на пас, который Хоселу ждал - в итоге и не стал трогать. Глупо, конечно - надо было вколачивать. Ну а сам Родриго не понял, хотя именно его действия к фейлу и привели, т.к. бразилец хотел забивать сам, а потом зачем-то передумал. В итоге нелепость получилась, но это именно случайная нелепость, не более) С отзывом выше согласен полностью, коменты писали идиоты.
Он своими действиями смутил Родриго (от которого последнее время не раз просили больше пасовать, ибо заигрывался).
+3
0
+3
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xDe xDe
Ответ akaAzazello
Он своими действиями смутил Родриго (от которого последнее время не раз просили больше пасовать, ибо заигрывался).
Смутил, возможно. Но я ведь об этом и написал - Родриго не давал пас, он сам изначально собирался завершать и пас Хоселу не отдавал. И завершать в пустые мог, мяч уходил не быстро, бразильцу даже ускоряться за ним бы не пришлось. Короче говоря, тот же вопрос, который все задают Хоселу (мол, почему остановился), логичнее задавать самому Родриго.
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Алмаз K
В целом Хоселу был плох сегодня, даже если пропустить данный эпизод! нормально не мог обработать мяч, все время на шаг не успевал.
+2
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NexTon
я бы сказал, что Хоселу темная лошадка которая может выдать перформанс, а может и завалить эпизод, да может Родриго виноват тоже, но почему бы не пробить? Записал бы на свой счет гол
0
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