Гути выбрал «идеального» тренера для «Реала» – это не Хаби Алонсо

По мере того как Карло Анчелотти дорабатывает последний год контракта с мадридским «Реалом», спекуляции по поводу его преемника становятся все более активными.

Мнением поделился и Гути. Вариантов и имен на столе много, но испаней без колебаний назвал своего фаворита:

Идеальный тренер для «Мадрида» – это Зинедин Зидан. Почему бы и нет? Почему бы ему не вернуться в клуб в третий раз? Есть тренеры, которые остаются в клубе надолго и проходят много разных этапов, потому что они правильные... Так что, опять же, почему бы и нет?»

Зизу сидит без работы с тех пор, как покинул «Бернабеу» в 2021 году, но по-прежнему считается одним из претендентов на то, чтобы возглавить «Реал» следующим летом. За два года работы в клубе французский менеджер завоевал 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.