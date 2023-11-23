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Гути выбрал «идеального» тренера для «Реала» – это не Хаби Алонсо

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По мере того как Карло Анчелотти дорабатывает последний год контракта с мадридским «Реалом», спекуляции по поводу его преемника становятся все более активными.

Мнением поделился и Гути. Вариантов и имен на столе много, но испаней без колебаний назвал своего фаворита:

Идеальный тренер для «Мадрида» – это Зинедин Зидан. Почему бы и нет? Почему бы ему не вернуться в клуб в третий раз? Есть тренеры, которые остаются в клубе надолго и проходят много разных этапов, потому что они правильные... Так что, опять же, почему бы и нет?»

Зизу сидит без работы с тех пор, как покинул «Бернабеу» в 2021 году, но по-прежнему считается одним из претендентов на то, чтобы возглавить «Реал» следующим летом. За два года работы в клубе французский менеджер завоевал 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

6 комментариев

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Roman Betenya
Ответ Muhammed Lokgaev
хотелось бы увидеть зизу в другом клубе, и чтобы он подтвердил статус топ тренера
А что, все его титулы с Реалом - это не подтверждение?
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Muhammed Lokgaev
хотелось бы увидеть зизу в другом клубе, и чтобы он подтвердил статус топ тренера
+7
-4
+3
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sizdo
2года - 3 титула, это чат гпт пишет, а потом это на главной без редактуры.
+1
0
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Muhammed Lokgaev
Ответ Roman Betenya
А что, все его титулы с Реалом - это не подтверждение?
Ну чтобы равнять Зизу наравне с Пепом, Клоппом, Анчеллоти и другими, то думаю он должен такой же результат и в другом клубе показать
+5
-4
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el52el5353
я только за!!!!!!!
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Максим 1986
Зидан ждет звонок от сборной Франции
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