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Эндрик уже в одном ряду с Майклом Джорданом и Стефом Карри - все благодаря уникальному контракту с New Balance

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С Аргентиной он сыграет в уникальных бутсах.

Мы уже рассказывали, что у игрока «Реала» появился технический спонсор, а теперь стало известно, что против Аргентины на Маракане он сыграет в специальной именной модели бутс.

Даже у Роналду, Месси и Неймар никогда не было именных линек бутс - этим могут похвастать лишь Майкл Джордан (Nike) и Стеф Карри (Under Armor).

Нападающий станет лицом компании, у Эндрика также появится именной бренд в рамках сотрудничества с New Balance, который будет продаваться по доступным ценам - это было условие семьи нападающего, которая хочет, чтобы качественные бутсы были доступны всем.

Еще одним условием контракта, побудившим семью Эндрика выбрать New Balance, было соглашение о 10% на социальные акции. Идея состоит в том, чтобы направлять часть выручки на ремонт площадок и поддержку спортивных проектов.

1 комментарий

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VKing24
Выделение на соц. акции - это круто!
Заслуживает уважения
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