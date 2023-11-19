Эндрик уже в одном ряду с Майклом Джорданом и Стефом Карри - все благодаря уникальному контракту с New Balance

С Аргентиной он сыграет в уникальных бутсах.

Мы уже рассказывали, что у игрока «Реала» появился технический спонсор, а теперь стало известно, что против Аргентины на Маракане он сыграет в специальной именной модели бутс.

Даже у Роналду, Месси и Неймар никогда не было именных линек бутс - этим могут похвастать лишь Майкл Джордан (Nike) и Стеф Карри (Under Armor).

Нападающий станет лицом компании, у Эндрика также появится именной бренд в рамках сотрудничества с New Balance, который будет продаваться по доступным ценам - это было условие семьи нападающего, которая хочет, чтобы качественные бутсы были доступны всем.

Еще одним условием контракта, побудившим семью Эндрика выбрать New Balance, было соглашение о 10% на социальные акции. Идея состоит в том, чтобы направлять часть выручки на ремонт площадок и поддержку спортивных проектов.