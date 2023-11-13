В «Мадриде» серьезно обеспокоены травмой Гюлера. Игрок получил рецидив повреждения

Успел потренироваться и снова выбыл.

По данным Хосе Феликса из Marca, «Мадрид» серьезно обеспокоен очередной травмой Арды Гюлера.

У молодого новичка клуба случился рецидив травмы, от которой он восстанавливался последние месяцы. Турок неплохо начал предсезонку, но затем получил мышечное повреждение, которое пока не дало ему дебютировать за команду.

«Сливочные» настолько не уверены в состоянии Гюлера, что теперь отказываются называть примерные сроки возвращения его в строй. Клуб хочет помочь полностью избавиться от всех проблем и уже потом допускать до тренировок.

Также сообщается, что «Мадрид» тесно сотрудничает с Ардой, чтобы в период восстановления он не впал в депрессию.

Гюлер отчасти виноват сам: хавбек ускорил восстановление. В клубе выяснили, что он не до конца понимает свой организм и заставляет себя возвращаться к тренировкам раньше срока, что привело к рецидиву.

Однако при этом тренерский штаб полностью верит в футболиста. В клубе считают, что 18-летний игрок вернет форму, когда решит проблемы с травмами.

Этим летом Арда Гюлер перебрался из «Фенербахче» в «Мадрид» за 20 млн евро.