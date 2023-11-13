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В «Мадриде» серьезно обеспокоены травмой Гюлера. Игрок получил рецидив повреждения

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Арда Гюлер Арда Гюлер
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Успел потренироваться и снова выбыл.

По данным Хосе Феликса из Marca, «Мадрид» серьезно обеспокоен очередной травмой Арды Гюлера.

У молодого новичка клуба случился рецидив травмы, от которой он восстанавливался последние месяцы. Турок неплохо начал предсезонку, но затем получил мышечное повреждение, которое пока не дало ему дебютировать за команду.

«Сливочные» настолько не уверены в состоянии Гюлера, что теперь отказываются называть примерные сроки возвращения его в строй. Клуб хочет помочь полностью избавиться от всех проблем и уже потом допускать до тренировок.

Также сообщается, что «Мадрид» тесно сотрудничает с Ардой, чтобы в период восстановления он не впал в депрессию.

Гюлер отчасти виноват сам: хавбек ускорил восстановление. В клубе выяснили, что он не до конца понимает свой организм и заставляет себя возвращаться к тренировкам раньше срока, что привело к рецидиву.

Однако при этом тренерский штаб полностью верит в футболиста. В клубе считают, что 18-летний игрок вернет форму, когда решит проблемы с травмами.

Этим летом Арда Гюлер перебрался из «Фенербахче» в «Мадрид» за 20 млн евро.

6 комментариев

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Геннадий Чеботарев
он ещё пацан и конечно ему быстрей хочется на поле. но следить за состоянием обязаны врачи и они контролируют процесс выздоровления.
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Аврал
Думаю парень переживает что все подвиги совершат без него,отсюда и прыть
+2
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Ayrik
Кота в мешке купили
Здоровья Ардану конечно же
Но.....
+1
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el52el5353
надеюсь до января восстановится полностью .удачи парню!!!!!
+1
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el52el5353
великий месси тоже начал с травм в 18 лет.пропустил 8,5 месяца суммарно за 2,5 сезона в начале карьеры.
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Zarema Aydamirova
У многих легендарных футболистов были травмы как у Месси, Роналду, Пеле но они здались и стали великими
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